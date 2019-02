Ospedale Versilia: l’associazione “Piccole stelle” dona un moderno respiratore neonatale

VIAREGGIO – Un moderno respiratore neonatale è stato donato dall’associazione “Piccole stelle” alla struttura di Patologia Neonatale dell’ospedale Versilia.

Il nuovo importante macchinario è stato presentato nel corso di un incontro a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell’associazione Denis Schiano, il commissario dell’Azienda USL Toscana nord ovest Mauro Maccari, il direttore del dipartimento aziendale materno-infantile Fabrizio Gadducci, il direttore della Pediatria del Versilia e capoarea aziendale della Pediatria Luigi Gagliardi, la responsabile della Banca del Latte umano donato dell’ospedale Versilia Ilaria Merusi.

L’Associazione “Piccole Stelle”, in accordo con il dottor Gagliardi ed i suoi collaboratori, ha provveduto, grazie ai contributi dei benefattori, ad acquistare questo respiratore neonatale pediatrico di ultima generazione, che permetterà al personale del reparto di assistere al meglio il neonato con insufficienza respiratoria, una delle patologie più frequenti di questa fascia di età, e di portarlo gradualmente, attraverso una ventilazione adeguata, all’autonomia respiratoria.

Questo gesto d’amore dell’associazione Piccole Stelle contribuisce quindi a migliorare i percorsi di cura per i piccoli pazienti. La nuova apparecchiatura aumenterà infatti la potenzialità di intervento della Neonatologia versiliese, che avrà a disposizione una postazione aggiuntiva all’avanguardia nella gestione dei neonati con insufficienza respiratoria.

“Ringrazio di cuore l’associazione Piccole Stelle – ha evidenziato il commissario Mauro Maccari – per il suo supporto costante alle attività dell’ospedale Versilia, che è visto non solo come struttura in cui operano validi professionisti della nostra sanità ma anche come patrimonio dell’intera comunità. Questa donazione, che abbiamo accettato con piacere e orientato in base alle necessità dei nostri servizi, è inoltre l’ulteriore dimostrazione di quanto la Direzione Aziendale tenga a questo ospedale ed al suo costante adeguamento e sviluppo”.

L’associazione “Piccole Stelle Onlus” è nata nel 2002 e fin dalla sua fondazione si occupa del sostegno ai neonati prematuri e alle loro famiglie all’ospedale Versilia. Inoltre garantisce il follow up (le visite periodiche di controllo ai prematuri), contribuisce a mantenere in vita la Banca del latte umano donato ed acquista materiale di grande utilità per l’attività del reparto.