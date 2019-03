Ospedale San Luca: al via “Porte aperte alla nefrologia” con uno screening gratuito

LUCCA – Giovedì 14 marzo 2019, in occasione della giornata mondiale del rene, il personale della Nefrologia di Lucca guidato dal dottor Riccardo Giusti offrirà, al piano terra dell’ospedale “San Luca”, uno screening gratuito alla popolazione con l’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”.

Dalle ore 9 alle 16.30 verranno effettuati test clinici rivolti alla popolazione e saranno fornite informazioni utili ai cittadini che vorranno intervenire su come prevenire le principali malattie renali.

Anche quest’anno, quindi, la struttura di Nefrologia aderisce all’iniziativa della Fondazione Italiana del rene (FIR) che ha come tematica “la prevenzione per tutti e ovunque”.

Da ricordare che la malattia renale cronica è una delle 20 principali cause di morte nel mondo e colpisce circa il 10% della popolazione mondiale.

Nel mondo circa 580 milioni di persone soffrono di malattia renale cronica e la previsione è in crescita. E’ stato infatti calcolato a livello mondiale che nel 2030 il numero di pazienti in trattamento dialitico arriverà a quasi 5 milioni e mezzo. Si impongono, quindi, interventi sempre più incisivi nella prevenzione, nella diagnosi e nell’accesso alle cure.