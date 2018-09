Orti urbani a Vittoria Apuana, grande successo e tutti i 16 terreni assegnati

FORTE DEI MARMI – Sedici su sedici, per un en plein decisamente soddisfacente: sono stati assegnati tutti gli orti urbani del complesso “Gli orti della Gente di Mare”, a Vittoria Apuana, nell’ambito del progetto regionale “Centomila Orti in Toscana”, al quale il Comune di Forte dei Marmi ha aderito. La graduatoria, al momento nella sua versione provvisoria, è da oggi reperibile dal sito web istituzionale www.comune.fortedeimarmi.lu.it, sezione “News”. Sarà possibile avanzare eventuali osservazioni o contestazioni entro e non oltre giovedì 20 settembre, rivolgendosi all’Ufficio OTD. Superata tale data verrà infine pubblicata la graduatoria definitiva, con cui gli orti urbani verranno affidati agli utenti, tramite concessione non onerosa, per la durata di cinque anni.

Il progetto “Centomila Orti in Toscana” si propone di recuperare terreni pubblici altrimenti destinati all’incuria e all’abbandono con la realizzazione dei cosiddetti “orti urbani”, aree attrezzate finalizzate alla coltivazione domestica e da utilizzare per attività a carattere ludico e didattico, che promuovano di stili di vita sani e favoriscano la socializzazione e l’aggregazione.

Per qualsiasi informazione in merito alla graduatoria, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio OTD chiamando il numero 0584 280367 e chiedendo del responsabile Leopoldo Buselli.