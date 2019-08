Ordinanza urgente per l’installazione di nuove protezioni provvisorie sulle Mura: fimata convenzione con Soprintendenza

LUCCA – L’ispettore capo della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca congiuntamente agli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria Edilizia e Ambiente della Polizia Municipale hanno segnalato al dirigente del settore Lavori pubblici e urbanistica, numerosi punti che ritengono critici per la sicurezza sulla cortina delle Mura urbane e hanno suggerito la sistemazione di nuove transenne rispetto a quelle già collocate da alcuni mesi; in particolare:

sulla Piattaforma San Frediano, il parapetto a nord-est con altezza e larghezza estremamente ridotta; sul baluardo e cannoniere del Baluardo San Donato dove l’altezza dei muri è ridotta; sul baluardo San Colombano ai lati della casermetta, sul terrapieno interno delle mura; lungo la ringhiera sul lato interno della passeggiata delle mura al baluardo la Libertà (sopra la sortita Cairoli); sul terrapieno interno delle mura, ai lati della galleria di accesso alla piazza d’armi sud del baluardo San Salvatore e sempre sullo stesso baluardo sulle piazze d’armi e camminamenti superiori; sui parapetti degli orecchioni del Baluardo San Martino.

Le suddette situazioni sono ben visibili e segnalate ai cittadini e ai visitatori anche grazie alla cartellonistica in più lingue e alle ordinanze già in atto che stabiliscono il divieto (punito con sanzioni) ad avvicinarsi ai bordi del monumento, ai parapetti, ai cicli di terra, muretti e ringhiere di baluardi, cortine, cannoniere e rampe e l’obbligo di accompagnamento e sorveglianza sui minori di anni 10.

Tuttavia, per rispetto all’Autorità giudiziaria e agli organi di Polizia Giudiziaria, il sindaco ha firmato ieri pomeriggio un’ordinanza contingibile e urgente con la quale si stabilisce l’installazione immediata (eseguita già nella mattina di oggi) di nuove barriere provvisorie nei punti segnalati. Il Comune di Lucca, per evidenti problemi di forza maggiore, non ha potuto quindi concordare con la Soprintendenza le modalità di attuazione degli interventi attuati stamani, ma prosegue comunque il suo impegno e la collaborazione con l’organo periferico del Ministero dei Beni Culturali (destinatario del finanziamento di 2 milioni di euro per le Mura) per portare a termine la progettazione condivisa degli interventi definitivi di miglioramento della sicurezza del monumento.

In questi giorni è stata firmata la convenzione fra i due enti consentirà l’avvio dei lavori stessi sotto la gestione dal Comune di Lucca.