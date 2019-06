Ordinanza sulla vendita delle bevande a Lucca: Confcommercio chiede al Comune di rivedere alcuni aspetti

LUCCA – A seguito della firma da parte del sindaco Alessandro Tambellini nei giorni scorsi dell’ordinanza che introduce per il periodo estivo delle limitazioni sulla vendita di bevande alcoliche da asporto e sulla vendita delle altre bevande in contenitori rigidi, si è svolta questa settimana una riunione a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, che ha visto la presenza di numerosi operatori del settore dei pubblici esercizi per prendere in esame nel dettaglio l’ordinanza stessa.

Sulla scia di questo partecipato incontro ieri mattina il direttore Rodolfo Pasquini, accompagnato dal funzionario dell’associazione Vittorio Bini, ha incontro il sindaco per esporre le ragioni di una categoria che – pur avendo compreso lo spirito iniziale che ha portato alla stesura di questo provvedimento – giudica adesso oltremodo punitiva la versione finale dell’ordinanza. “L’assessore alla sicurezza Francesco Raspini – spiega Confcommercio in una nota – ci aveva correttamente avvisato a tempo debito sulla volontà di estendere al periodo estivo alcuni provvedimenti già in vigore in occasione dei grandi eventi come il Summer Festival, Lucca Comics & Games o la Notte Bianca, tanto per citarne alcuni. Il risultato finale è stato però a nostro avviso molto più restrittivo di quanto ci aspettavamo nella sostanza e con sanzioni economiche per i trasgressori del tutto sproporzionate. Per questa ragione abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di rivedere almeno in parte il provvedimento, dandogli maggiore chiarezza e limitandone gli effetti”.