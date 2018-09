Orario invernale per la raccolta differenziata a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019 entreranno in vigore i nuovi orari per il servizio di raccolta differenziata che saranno effettuati da ERSU seguendo gli orari del nuovo calendario invernale. Le modifiche più significative riguardano le Utenze Domestiche: i rifiuti indifferenziati RUR saranno raccolti il lunedì, il multimateriale il venerdì e il servizio di raccolta pannolini e pannoloni sarà effettuato, sempre su richiesta dell’utente, oltre che il lunedì anche il venerdì.

Per quanto riguarda invece il calendario di raccolta delle Utenze Commerciali alimentari e non alimentari che si trovano sia all’interno che all’esterno dal quadrilatero del centro (via Risorgimento, via Trento, via Mascagni, via Vittorio Veneto, via Matteotti) è possibile attenersi allo stesso calendario dello scorso inverno.

Per visionare tutti i calendari e per maggiori informazioni consultare il sito di ERSU: www.ersu.it