Opposizione: “Teatro del Giglio: l’Amministrazione latita sul bilancio e altre problematiche”

LUCCA – Le opposizioni attaccano la maggioranza sul Teatro del Giglio. Da settimane si attende la convocazione della Commissione Partecipate per parlare del bilancio e del passivo di esercizio di quest’anno, nonché di altri problemi relativi al personale fatti presente nelle ultime commissioni, ma l’Amministrazione rinvia e latita.

<<Sul Teatro del Giglio vorremmo vederci chiaro – spiegano in una nota i capigruppo di Siamo Lucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, CasaPound e Movimento 5 Stelle – e vorremmo capire cosa si celi dietro ai continui rinvii e alla latitanza dell’Amministrazione. Da due mesi attendiamo risposte sui problemi di gestione del personale emersi in Commissione Partecipate in ben due sedute, quella del 9 aprile e quella del 17 maggio. Tra queste due date, tra l’altro, si sono aggiunti due elementi non da poco: la ‘scoperta’ di un passivo di esercizio di 214.000€ e le dimissioni del direttore Ferrucci, che lasciano tutt’oggi qualche dubbio in ordine alle reali motivazioni>>.

<<Nella Commissione del 17 maggio – prosegue la nota delle opposizioni – ci fu detto dall’amministratore del Teatro, dall’assessore Lemucchi e dal presidente della Commissione che da lì a poco ci sarebbero state fornite risposta alle nostre perplessità, e che il bilancio del Teatro sarebbe arrivato in Consiglio entro fine giugno. Siamo alle fine di luglio, con le ferie alle porte, e del Teatro non solo non abbiamo notizie e non ci sono state fornite ancora risposte sul personale, ma la pratica sul bilancio non è prevista nemmeno nella prossima seduta del 29 luglio. Di cosa ha paura l’Amministrazione? Cosa aspetta a portare chiarimenti in merito alla gestione generale del Teatro? I timori che vi sia qualcosa di non chiaro risultano, a questo punto, sempre più fondati>>.

<<Chiediamo a gran voce – concludono le opposizioni – che l’Amministrazione comunale e l’amministratore del Teatro si affrettino a fornire le risposte richieste>>.