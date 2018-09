Opposizione a Capannori: ‘Assenti solo per manifesta incapacità organizzativa dell’amministrazione’

CAPANNORI – Abbiamo appreso dalla stampa che l’assessora Carmassi ha rilasciato una dichiarazione contro le opposizioni, sostenendo “grave” la nostra assenza all’ultima seduta del consiglio comunale del 14 settembre scorso.

Ci dispiace che l’assessora in questione, pronta e solerte nel condannare ed inveire contro la minoranza, dimentichi ed ometta volutamente, di dire come veramente sono andate le cose, visto che i capigruppo di sono espressi nelle sedi opportune.

Il consiglio comunale di venerdì scorso (festa della Santa Croce) è stato convocato il 7 settembre, prima seduta dopo la pausa estiva, dal presidente Ghilardi. La ripresa dei lavori non è stata preceduta da nessun atto preparatorio, come si conviene convocando precedentemente la commissione capogruppo.

Alle nostre obiezioni – sulla mancanza della convocazione della capigruppo e sull’indicazione di una data inadatta visto il giorno di festa non solo per la città di Lucca – il presidente ci ha comunicato che l’argomento sarebbe stato affrontato, il mercoledì precedente (12 settembre) durante la commissione che quindi in grave ritardo avrebbe convocato.

La palese incapacità di organizzazione di questa amministrazione è ormai un dato di fatto. Non è la prima volta che all’ultimo tuffo, vengono convocate commissioni e consiglio, perché sindaco, giunta e maggioranza, scoprono improvvisamente di essere ai limiti di tempo consentiti dalla legge.

Ci pare di aver di fronte, in questo come altri casi, veri e propri improvvisatori. L’assenza delle opposizioni – decisione presa all’unanimità – ha voluto ancora una volta sottolineare questo aspetto, oltre al fatto che riteniamo VERGOGNOSO, decidere a porte chiuse nella sede del Pd Capannorese sul come e quando, il consiglio debba riunirsi, per poi, dopo aver deciso, invitare le opposizioni, per i ruolo “inutili figuranti”.

Grave l’atteggiamento delle opposizioni? Noi ci sentiamo di definire arrogante e presuntuoso l’atteggiamento della maggioranza. Ancora una volta in pieno disprezzo della più semplici regole democratiche.

I Gruppi consiliari di Capannori

Unione di Centro – Paolo Rontani

Energie per l’Italia – Giovanni Marchi

Alternativa Civica di Centrodestra –Giada Martinelli, Mauro G. Celli

Forza Italia – Anthony Masini, Daniele Lazzareschi, Pio Lencioni

Movimento 5 Stelle – Simone Lunardi, Renato Pini