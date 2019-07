Opere pubbliche: 326 mila euro per manutenzioni straordinarie, sicurezza stradale e valorizzazione del patrimonio

SERAVEZZA – Manutenzioni straordinarie, sicurezza stradale, valorizzazione del patrimonio pubblico. L’Amministrazione comunale si appresta a varare un nuovo pacchetto di opere, valore 326 mila euro, da finanziare con l’avanzo di amministrazione 2018, cioè con risorse immediatamente disponibili. Il provvedimento approda in Consiglio comunale mercoledì 31 luglio.

«Dopo un primo parziale impiego dell’avanzo 2018 deciso lo scorso giugno, pari a 167 mila euro, liberiamo adesso altri 326 mila euro seguendo la nostra programmazione pluriennale e rispondendo in parte anche a necessità e bisogni emersi nell’ultimo periodo in varie zone del territorio comunale», spiega il sindaco Riccardo Tarabella. «A settembre ci concentreremo sul centro di Querceta, per il quale abbiamo allo studio una programmazione specifica, con finanziamenti dedicati. Inviteremo i residenti della frazione più popolosa del nostro Comune a un confronto pubblico per raccogliere suggerimenti e idee per il futuro, illustrare i nostri programmi e fare il punto della situazione anche alla luce dell’inagibilità del Palazzo Civico e in relazione ai lavori in corso alla stazione ferroviaria e al collegamento dello scalo con il parcheggio all’ex terminal. Querceta – con il suo centro e le sue piazze – necessita di un investimento forte di riqualificazione. Un investimento che siamo pronti a fare, su idee e progetti condivisi con chi vive e lavora in paese. Avremo modo di tornare presto su questo importante tema».

Intanto il Consiglio comunale si appresta a varare il pacchetto da 326 mila euro. Ad illustrare il provvedimento è l’assessore ai lavori pubblici Giuliano Bartelletti. «Investiremo 73 mila euro in nuovi bagni e servizi e nella sostituzione di una caldaia allo stadio del Buon Riposo – spiega l’assessore -, 80 mila euro andranno invece a completamento dei progetti integrali di recupero e ristrutturazione dei cimiteri di Seravezza e di Querceta. Altri 80 mila euro li destineremo alla manutenzione straordinaria e all’arredo urbano delle piazze del capoluogo e delle frazioni di Ripa e Pozzi, mentre 40 mila euro andranno per la manutenzione straordinaria di via Venezia ad Azzano e 30 mila euro per opere accessorie legate al trasferimento della scuola d’infanzia di Basati ad Azzano e al trasloco del comando della polizia municipale dal Palazzo Civico di piazza Matteotti nella nuova sede provvisoria di via monsignor Fascetti. Infine, 23 mila euro saranno destinati all’installazione di tredici nuovi dissuasori di velocità e due attraversamenti pedonali rialzati in numerose vie comunali, così come deciso dall’assessore Dino Vené d’intesa con la polizia municipale. A settembre potremo contare su un’ulteriore disponibilità di circa 114 mila euro, che servirà a completare il quadro degli interventi e che vedrà un primo stanziamento prioritario per il nuovo parcheggio di Cerreta Sant’Antonio».