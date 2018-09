Open Day Basket Femminile Porcari questo sabato

PORCARI – Con l’Open Day, in programma sabato 22 dalle 16,30 al Palasuore di via Carrara, entra nel vivo l’attività del Basket Femminile Porcari. Gli allenamenti, sia per il settore agonistico che per il minibasket, in realtà sono iniziati già da diverse settimane, addirittura dalla fine di agosto, ma l’Open Day è la giornata clou, quella in cui tutte le atlete, gli allenatori e gli istruttori, i dirigenti, le suore, i familiari dei bambini e delle bambine, si ritrovano per un momento di condivisione e per riaffermare i valori del club gialloblu in attività dal 1964.

Sono numeri importanti quelli del Bf Porcari, in continua crescita, a conferma del ruolo di attrazione che la società riveste in questo territorio. Addirittura quest’anno ci si presenta al via della stagione cestistica con due formazioni in più: gli esordienti maschili nel settore minibasket e l’under 18 in quello agonistico, che è esclusivamente femminile. E considerando che in questi giorni c’è chi continua a bussare alla porta della società, bambine e ragazze che vogliono giocare con questi colori, è prevedibile che sarà superato il numero di tesserati della scorsa stagione, che era di circa 170 atleti.

Anche gli spazi in palestra sono ovviamente congestionati, visto il volume di attività. Non c’è un minuto libero e le sedute di allenamento ogni giorno si susseguono senza soluzione di continuità dalle 15.30 alle 22.

Rappresentate come detto tutte le categorie del minibasket (dalle bimbe nate nel 2013 a quelle del 2007) e quelle del settore agonistico: under 14 silver e gold, under 16, under 18 e prima squadra che affronta il campionato di Promozione.

E proprio la squadra di Promozione, affidata quest’anno a coach Stefano Corda, scenderà in campo domenica alle 18 al Palasuore per affrontare in Coppa Toscana Le Mura Spring Lucca in un derby sempre molto sentito.

Tornando all’Open Day, dai più piccoli alle ragazze più grandi, ci si divertirà sotto canestro, in palestra e nel campo all’aperto, e dopo la presentazione delle squadre è previsto un momento di condivisione con pasta e pizza per tutti, come è nella tradizione del Bf Porcari.