Open Day: a Forte dei Marmi ripartono le domeniche di strategia poetica 2018-19

FORTE DEI MARMI – L’espressione Strategia Poetica, coniata nel 2012 da Federico Barsanti, attore, regista ed insegnante di arti sceniche, nasce dalla sua venticinquennale esperienza nella pedagogia teatrale e si intreccia a percorsi e ricerche con maestri, oltreché a viaggi e vicissitudini che lo hanno condotto ad una esplorazione profonda dell’animo umano. Sintetizzando al massimo si può dire che La Strategia Poetica è un processo di trasformazione che propone di ri-vedere e ri-organizzare la propria visione nei confronti della vita e migliorare la qualità della vita sotto molteplici aspetti.

Si tratta di un percorso pratico e teorico basato sull’azione poetica, e mira ad alleggerire credenze che ognuno di noi si porta dentro da lungo tempo: spesso sono proprio queste credenze ad impedirci di vivere con più apertura e profondità eventi legati al nostro quotidiano o al nostro passato. Le quattro fonti principali da cui Federico attinge per intraprendere questo percorso sono: l’Arte Recitativa, cioè l’arte del ri-trovarsi e mettersi in azione; la Storia dell’individuo, ovvero come passato e presente possono creare nuovi (s)punti di collegamento per agire nell’immediato futuro; La Natura, rivisitata ed integrata come meraviglioso legame che l’essere umano ha con essa; la Semplicità, intesa come fluidità nei confronti dei fatti della vita. Gli obiettivi si raggiungono attraverso un particolare “allenamento” che Federico suggerisce ai partecipanti dopo aver condiviso alcune pratiche rigeneranti, rilassanti, ma anche emozionanti e potenti. La Strategia Poetica diventa così Arte del Movimento della vita, arte del mettersi in Viaggio affinché la qualità dei nostri pensieri possa generare un servizio benefico per noi stessi e per gli altri.

“Il Poeta interiore, lo stratega poetico – spiega Federico Barsanti- è quella presenza in ognuno di noi che “sa”, che “conosce” le risposte ai quesiti che ci poniamo ogni giorno e sa come agire di conseguenza senza procurare inutili sofferenze a se stessi e agli altri: imparare a connettersi con questa presenza interiore è fondamentale – continua Federico- perché riduce sprechi di energie aiutandoci a vivere una vita più equilibrata e profonda”.

Negli ultimi 5 anni sempre più persone si avvicinano a questa disciplina attraverso Le Domeniche di Strategia Poetica diventate un appuntamento mensile fisso nell’arco dell’anno per introdursi in questo meraviglioso percorso. Federico organizza anche bellissimi viaggi, workshop e corsi in molte località italiane: dal nord al sud Italia,, anche con l’interesse di associazioni, comuni e sovrintendenze e Festival (TerraNuovaFestival), in luoghi suggestivi come il Teatro Antico Greco di Tindari, in Sicilia, la campagna del lido ferrarese, le Dolomiti, le Alpi Apuane, l’alta Garfagnana, ma anche in città come Firenze, Siena, Pisa.

L’openday per la presentazione del corso si terrà domenica 28 ottobre alle ore 16, con uno stage introduttivo presso il Centro Il Mandala, via S. Camillo, 20, Forte dei Marmi. E’ preferibile prenotarsi anche con semplice sms al 339 43 36 687.

Anche le Domeniche, dall’11 novembre a febbraio, si svolgeranno a Forte dei Marmi (Lu), presso il Centro Il Mandala, via S. Camillo 20.

Il calendario e tutti i dettagli sul sito web strategiapoetica.wordpress.com per approfondire e leggere le decine di commenti