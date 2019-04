Online il nuovo sito del Comune di Massarosa: accessibilità e trasparenza secondo i principi generali di AGID per l’e-government

MASSAROSA – Stesso indirizzo nuova impostazione grafica e di struttura: ecco online dal 30 aprile il nuovo sito ufficiale del Comune di Massarosa (www.comune.massarosa.lu.it). La nuova impostazione si è resa necessaria per ottemperare gli obblighi di conformità alle linee guida di AGID – Agenzia per l’Italia Digitale. Come si può leggere direttamente su sito AGID www.agid.gov.it nella sezione dedicata alle linee guida “i principi fondanti delle linee guida di design dei servizi sono: individuazione dei bisogni degli utenti, trasparenza e collaborazione, standard e personalizzazione, digitale by default e multicanalità, semplificazione, misurazione dei risultati, miglioramento continuo”. AGID riassume nella sezione delle linee guida dedicata ai principi generali per l’e-government (punto 2.1.2.) tutto questo in trasparenza ed accessibilità.

A questo scopo il sito è organizzato attraverso aree tematiche (ambiente, commercio e mercati, cultura, edilizia e urbanistica, lavori pubblici e manutenzioni, imposte, tariffe e finanze, istruzione, politiche sociali e abitative, polizia urbana e sicurezza, protezione civile, servizi ai cittadini, sport e tempo libero) oltre alla sezione dedicata all’Ente, a quelal dedicatra al Vivere a Massarosa e una sezione dedicata a news ed eventi con relativo calendario.

Si avvisa pertanto la cittadinanza che dal giorno 30 aprile sarà online la nuova veste grafica a cui accede comunque dall’indirizzo www.comune.massarosa.lu.it