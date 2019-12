On line il nuovo sito web dell’Unione Comuni Garfagnana

GARFAGNANA – Servizi, attività e progetti. Sono queste le novità al centro del nuovo sito web istituzionale dell’Unione Comuni Garfagnana online da questa settimana (16 dicembre), un completo restyling di quello già in uso, rivisto completamente nella sua veste grafica e funzionale, frutto di un intenso lavoro a più mani che ha visto impegnati webmaster e tecnici con l’obiettivo di trasformare e, laddove necessario, aggiornare e riorganizzare i numerosi contenuti che riguardano le attività gestite dall’ente.

Da oggi all’indirizzo www.ucgarfagnana.lu.it l’Unione apre virtualmente le sue porte agli utenti con una grafica rinnovata e con percorsi di navigazione più semplici e intuitivi, con la possibilità di consultare anche i suoi progetti in modo semplice e diretto, in stretta connessione con le altre risorse istituzionali e del territorio. Fruibile da ogni dispositivo, ha una forte presenza del colore bianco che facilita la lettura delle pagine. La barra di navigazione principale del sito offre percorsi chiari ed immediati relativi a amministrazione, servizi, servizi on line, attività e trasparenza. In home page, link di collegamento ai siti dei Comuni componenti l’Unione, la sezione notizie con avvisi e comunicati stampa pubblicati, box in evidenza per i principali sportelli al pubblico, sia dei servizi erogati dall’Unione stessa sia di quelli di altri soggetti ospitati all’interno della sede.

Molta cura è stata dedicata alla sezione Amministrazione trasparente, proprio per enfatizzare la moralità, la comprensibilità e la chiarezza dell’azione amministrativa nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il futuro è inoltre sempre più orientato nell’erogazione di servizi tramite il web. A questo proposito vi è pagoPA, la piattaforma digitale che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione. Nel percorso di attuazione della strategia per la crescita digitale il sistema dei pagamenti elettronici rappresenta indubbiamente un progetto strategico che consente a cittadini ed imprese di eseguire pagamenti in modalità elettronica scegliendo liberamente il prestatore di servizio, gli strumenti di pagamento e il canale tecnologico preferito, e alle pubbliche amministrazioni di velocizzare la riscossione dei crediti (esito in tempo reale e riconciliazione certa ed automatica), ridurre i costi e uniformare i servizi agli utenti.

Si passa poi ad “Alert System GARFAGNANA”, il servizio gratuito gestito dall’Unione per l’allertamento immediato dei cittadini attraverso l’invio di messaggi vocali, per raggiungere il maggior numero di persone ed informarle tempestivamente su allerte meteo, interruzioni stradali, chiusura scuole, norme di comportamento da adottare e misure da intraprendere previste dai piani di emergenza ed altre notizie utili a prevenire situazioni di disagio su indicazione dei soggetti preposti Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, Regione Toscana, Prefettura di Lucca e Provincia di Lucca. Chi non lo avesse ancora fatto è invitato ad iscriversi, on line o presso la sede dell’Ente, per usufruire del servizio di telefonata sul cellulare o a casa oppure tramite un sms per essere sempre avvertiti nei momenti di bisogno. Coscienti che un cittadino ben informato sia il presupposto fondamentale per evitare coinvolgimenti di persone in situazioni pericolose in caso di accadimenti reali, sapere come comportarsi durante un evento calamitoso è un impegno che ogni cittadino è chiamato ad assolvere e questo è sancito anche dal nuovo codice di protezione civile.

Il Presidente Andrea Tagliasacchi esprime, anche a nome dei Sindaci dei Comuni componenti la Giunta, la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, quello di formulare una impostazione completamente nuova al sito web di un Ente sempre più preposto alla erogazione di servizi che necessità di comunicare in modo chiaro, agile e tempestivo con i cittadini, gli stakeholders e gli operatori sulla molteplicità di attività gestite.