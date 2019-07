On line il nuovo sito web de Il Desco: quasi esauriti gli spazi della 15^edizione della mostra mercato

LUCCA – On line il nuovo sito de Il Desco: in occasione delle celebrazioni degli avvenimenti tecnologici più significativi del secolo scorso, tema della prossima edizione della manifestazione, la Camera di Commercio di Lucca, grazie alla sponsorizzazione della digital agency Mediaus, ha dato un nuovo look al sito internet ildesco.eu.

La 15^ edizione de Il Desco, l’evento dedicato al food, punto di riferimento per la cultura culinaria italiana, si tiene nei giorni venerdì 29, sabato 30 novembre, domenica 1, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019 a Lucca nella sede del Real Collegio, con orario continuato e ingresso gratuito.

Parola d’ordine sarà Cibo 4.0: l’innovazione senza dimenticare la tradizione e la qualità. Il mondo è cambiato nell’ultimo secolo: dall’atterraggio sulla luna alla nascita di Internet, dalla creazione del World Wide Web alla diffusione della rete, si è assistito sempre più alla nascita di network internazionali grazie ai quali le persone, i luoghi, le passioni e le conoscenze si sono avvicinati decretando l’avvento della sharing society. Anche il food è tra gli attori protagonisti di questa evoluzione: ha permesso di mettere in contatto persone e luoghi lontani, favorendo la valorizzazione della tipicità, l’utilizzo di nuovi prodotti e le contaminazioni culinarie, fino ad arrivare al social eating.

Il sito web ildesco.eu è completamente rinnovato nell’aspetto grafico, con i colori dell’immagine 2019, ed è stato pensato per rendere più efficace la comunicazione e la navigazione da parte dell’utente. Particolare importanza assume la presenza di una sezione dedicata all’edizione in corso, con tutte le notizie relative agli eventi e agli espositori con i loro prodotti. La sezione Sapori e Saperi è stata arricchita con schede di prodotti e ricette per promuovere la cultura del food e della sua tipicità. Il sito sarà aggiornato costantemente con news sulla prossima edizione, ma anche con approfondimenti legati alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici e a curiosità.

Il Desco 2019 è l’evento per tutti coloro che non cercano un’esperienza culinaria perfetta, ma un luogo dove scoprire persone che condividono le stesse passioni e occasioni per assaggiare e degustare prodotti tipici e che sono nate dalla fusione di tradizioni diverse.

Le parole chiave de Il Desco 2019 sono #tipicità #condivisione e #riuso.

Il 31 luglio 2019 è il termine per presentare la domanda di partecipazione in qualità di espositore. A oggi la maggior parte degli spazi è stata prenotata da espositori provenienti da Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, dal Molise, Liguria e Sicilia. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito ildesco.eu. Possono partecipare a Il Desco in qualità di espositori solo aziende altamente qualificate, che operano nella produzione agroalimentare tipica legata alla cultura e alla tradizione dei rispettivi territori di provenienza e alla produzione biologica e biodinamica.

Accanto alla mostra mercato un ricco calendario di eventi e iniziative: degustazioni, tavole rotonde e convegni per la valorizzazione delle filiere agroalimentari e la salvaguardia della genuinità e salubrità del cibo, momenti di educazione e formazione, showcooking, laboratori sensoriali di evoluzione del gusto, laboratori per i bambini, esposizione di prodotti artigianali. Le proposte possono essere inviate fino al 31 agosto p.v.

L’edizione 2018 ha registrato la presenza di 73 espositori provenienti da varie regioni italiane e di oltre 40.000 persone che lo hanno visitato nei due fine settimana, confermando come Il Desco sia un appuntamento che attrae migliaia di visitatori anche da tutto il territorio nazionale in un periodo di bassa stagione turistica.

La manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Lucca, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dei Beni culturali, della Regione Toscana è sostenuta dal Comune di Lucca, dalle associazioni di categoria e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Sponsor della manifestazione ad oggi sono sono Mediaus, Naturanda, Paperlynen caps e Puccini e la sua Lucca.