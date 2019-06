Ombrelloni sociali 2019: come accedere ai posti ombra gratuiti

CAMAIORE – Il Comune di Camaiore ha rinnovato anche per questa stagione estiva la possibilità di mettere a disposizione dei residenti appartenenti alle fasce economicamente più deboli un posto ombra gratuito per poter fruire di ombrelloni in spiaggia, nell’ambito del progetto denominato “Ombrelloni sociali 2019”.

Gli ombrelloni disponibili saranno ubicati nelle aree limitrofe ai varchi di accesso pedonale al mare, zona levante e su parte di arenile di Piazza Castracani, così suddivisi:

1. 16 stabilimenti balneari limitrofi agli 8 varchi pubblici a mare siti nella zona di levante, in concessione al Comune di Camaiore, prospicienti le pubbliche vie che sboccano sul Viale Europa: n. 6 per ogni concessionario, per un totale di n. 96 ombrelloni;

2. dalle due aree laterali agli stabilimenti balneari limitrofi alla P.zza C.Castracani – Ilva e Miraggio – , per un numero di 10 ciascuno;

3. dalle due aree laterali agli stabilimenti balneari limitrofi alla P.zza Matteotti, adiacenti al pontile a mare, – Cristallo e Marusca, per un numero di 10 ciascuno.

Come già negli anni precedenti, il numero totale di punti ombra (ombrelloni/tende) disponibili per la stagione balneare 2019 è quindi di 136, destinati tutti a famiglie residenti nel Comune di Camaiore e ad associazioni ed enti, presenti sul territorio, aventi scopi umanitari, sociali e sanitari in favore di cittadini assistiti.

Novità di quest’anno, sarà la possibilità di assegnare ogni posto per 30 giorni eventualmente prorogabili, fatta salva la necessità di esigenze particolari dovute alle assegnazioni.

Potranno presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Camaiore con certificazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 15.000,00 e associazioni ed Enti, presenti sul territorio, aventi scopi umanitari, sociali e sanitari.

Nel caso in cui le richieste superino i posti disponibili, verrà dato titolo di priorità in base a

• Valore dell’ISEE presentato

• Presenza di minori all’interno del nucleo con precedenza rispetto ai nuclei più numerosi

• Presenza di soggetti portatori di handicap L. 104/92 che dovrà risultare da autocertificazione

• Presenza di anziani all’interno del nucleo (oltre 65 anni)

A parità di punteggio sarà data precedenza alla richiesta che è stata presentata prima.

Le domande vanno presentate presso l’Ufficio Protocollo (sia nella sede comunale sia presso Villa Emilia in via Gigliotti 18 a Lido di Camaiore) entro il 30 giugno 2019, compilando l’apposito modulo scaricabile nei prossimi giorni dal sito del Comune di Camaiore, Area Tematica Sicurezza Sociale e Benessere – sez. Modulistica Online Servizi Sociali o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sito nel Palazzo Comunale. Le domande pervenute successivamente possano essere accolte nei limiti delle disponibilità residue, fermo restando le prescrizioni sopra elencate.