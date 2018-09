Oltre un milione di euro di interventi nelle scuole: il Comune di Viareggio rimette a nuovo gli edifici scolastici

VIAREGGIO – Oltre un milione di euro: a tanto ammonta la somma complessivamente spesa dal Comune di Viareggio per la rimessa a nuovo delle scuole della città versiliese: Interventi per lo più già conclusi, ma in alcuni casi pronti a iniziare, che vanno a migliorare sostanzialmente la condizione degli edifici scolastici di pertinenza dell’amministrazione comunale.

«Durante l’estate abbiamo messo in campo il maggior numero di interventi possibile, con priorità alle emergenze, come le coperture, gli impianti elettrici, le sanificazioni – spiega l’assessore con delega alla Scuola Sandra Mei -: alcuni grandi progetti sono pronti e attendono solo la validazione degli uffici, altri partiranno a breve».

Nel dettaglio questa è la situazione delle scuole a Viareggio:

Lavori conclusi: il ripristino dei portoni d’ingresso alle scuole Pascoli (9mila euro); l’eliminazione delle infiltrazioni alla palestra delle scuole Lenci (48mila 600 euro); il rifacimento di parte della copertura alla scuola d’infanzia Borgo 2 (19mila 622); gli intonaci e le tinteggiature alla secondaria Gragnani (47mila 854) e la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico (14mila 666); Infissi alla primaria Don Beppe Socci (45mila) e le facciate e sanificazione interna alle Motto (48mila 700 euro).

Conclusi anche i lavori sulle fognature e scarichi alla scuola d’infanzia Florinda, circa 2mila euro: lo stesso verrà fatto per le Basalari per le quali è previsto un impegno di circa 10mila euro, ed è attualmente in corso l’indagine di mercato.

Sono attualmente in corso la pavimentazione delle palestra alle Viani (48mila 788), l’eliminazione delle infiltrazioni ai nidi Ilulo, Nannipan e Arcobaleno (49mila), i lavori alla casa di guardianaggio alle Jenco (50mila). Conclusione pervista tra la fine settembre e la prima metà di ottobre.

Progetti pronti per la pavimentazione del Melograno (48mila 559), ed è attualmente in corso l’indagine di mercato per l’affidamento dei lavori, mentre il progetto per la nuova copertura per il nido Snoopy (170mila) è in attesa di validazione

Infine gli ultimi due lavori, importanti sia dal punto di vista dell’intervento che dei finanziamenti: 200mila euro per le scuole Sbrana dedicati alla manutenzione straordinaria sia della copertura che dei solai (in corso di progettazione); 180mila euro, invece, per il consolidamento delle strutture e la facciata delle Lambruschini. Il progetto è stato validato e i lavori inizieranno il 30 ottobre per finire a marzo 2019.

Agli interventi va aggiunta anche la verifica dei solai negli edifici scolastici, attualmente in corso, per un lavoro totale pari a 47mila 580 euro.

«La scuola sta per iniziare – aggiunge l’assessore Mei – per gli studenti sarà un nuovo anno ricco di esperienze: passeranno gran parte del loro tempo all’interno degli edifici scolastici, che devono essere accoglienti, puliti, sani: così come devono essere in ordine anche i giardini che saranno in questi giorni oggetto di sfalcio da parte della ditta incaricata. Impegni di spesa importanti – aggiunge l’assessore – per la sicurezza delle scuole e dei nostri ragazzi».