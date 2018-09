Oltre la moratoria: Valentina Mercanti traccia il ritratto del commercio tradizionale lucchese del Terzo Millennio

LUCCA – La moratoria per tutto quello che riguarda il cibo nel centro storico è adesso una realtà. Mentre all’indomani dell’approvazione in consiglio comunale si sono scatenate le polemiche da parte dell’opposizione, il risultato la giunta Tambellini lo ha portato a casa e, comunque, adesso si guarda oltre.

Messo lo stop alla diffusione di tutto quello che riguarda il mangiare, infatti, adesso è tempo di pensare anche a un rilancio del commercio più generale del centro storico e non solo. Almeno queste sono le intenzioni dell’assessore alle Attività produttive, Valentina Mercanti, che guarda a Lucca come a un laboratorio per un commercio veramente da Terzo Millennio.

«Innanzi tutto – esordisce Mercanti – tutti i filoni del commercio hanno pari dignità e devono essere valorizzati: al momento ci stiamo concentrando, ad esempio, a mettere in risalto le potenzialità dell’artigianato lucchese e dell’agricoltura, con una serie di iniziative volte proprio a far conoscere meglio questi ambiti che rappresentano una vera ricchezza per il tessuto economico lucchese».

Secondo Valentina Mercanti, infatti, Lucca non è solo una bella città da visitare, ma soprattutto ha grandissime potenzialità commerciali: «Credo – dice – che le nuove tecnologie debbano venirci in aiuto. Anzi, sono convinta che sempre più nel futuro vi sarà un’integrazione tra il commercio tradizionale e quello legato alle nuove tecnologie e, per questo, ritengo sarà necessario pensare a strumenti come app dedicate, ma anche e, forse, soprattutto, a convegni di formazione e workshop, al fine di dare anche ai commercianti gli strumenti di avere sia un presidio fisico che un presidio virtuale: è importante che il territorio sia vivo anche in questo senso».

Per l’assessore, infatti, è difficile prescindere dalle nuove tecnologie guardando al futuro e il ruolo che in questo senso può avere un Comune è principalmente quello di creare le occasioni di conoscenza e approfondimento per sfruttare al meglio le opportunità che provengono da queste.

«La crisi del commercio – dice ampliando il discorso – parte da lontano ed è a livello internazionale, non solo locale. Noi ci troviamo di fronte a una Lucca che è cambiata e della quale è cambiata la fruizione, pertanto il nostro lavoro adesso deve essere quello di riconnettere il lavoro con il tessuto socio-economico della città».

Ad esempio, per Mercanti va in questo senso l’azione di potenziare anche i centri commerciali naturali al di fuori delle Mura, così come le occasioni di mercato sempre al di fuori delle Mura: «Non possiamo pensare a un rilancio del commercio nel solo centro storico – spiega – senza al tempo stesso non progettare un parallelo lo sviluppo di un commercio anche nelle altre zone della città»·

Altro punto cruciale è il fatto che è l’oggetto, la sua unicità, la sua qualità a fare la differenza: «L’identità è decisamente un fattore qualificante – prosegue Mercanti -: mobili, gioielli, vestiti che trovi solo a Lucca sono oggetti che hanno un valore aggiunto in più. Del resto, il Piano strutturale del Comune ha fatto una scelta ben precisa che va nella direzione della tutela e valorizzazione del commercio tradizionale e su queste linee guida ci muoviamo. Dobbiamo entrare nell’ottica che la creatività rappresenta un’industria culturale da coltivare».

Ma affinché tutto questo non resti solo un proposito, un bel capitolo di un libro dei sogni, come si può fare? «Serve un maggiore coordinamento – dice sicura Valentina Mercanti – tra i portatori di interesse e uno stimolo più forte da parte delle imprese private. Noi, come amministrazione comunale, siamo a disposizione come luogo dove proporre le idee e possiamo avere un ruolo di coordinamento per creare un luogo dove dare gambe a queste idee. Da parte nostra, poi, sicuramente lavoreremo per snellire quanto più possibile tutta la parte burocratica, in modo da facilitare al massimo le imprese».

Insomma, il commercio del Terzo Millennio porta lontano Lucca da quella disneyland tanto paventata come spauracchio da tutti, bensì guarda a quelle che sono le potenzialità offerte da questi tempi: «Lucca può volare alto anche grazie al commercio, che può essere un volano anche per il turismo di qualità che la città ricerca. Un commercio qualificato che renda la città unica e per il quale valga la pena venire a trascorrere un pomeriggio, un giorno o un periodo di vacanza a Lucca», conclude Mercanti.