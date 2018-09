Oltre 300 corridori attesi a Forte dei Marmi per “Running In”

FORTE DEI MARMI – Più di 300 iscritti, per una manifestazione all’insegna dello sport e della solidarietà. Conto alla rovescia iniziato, per l’arrivo di Running In a Forte dei Marmi: ormai è tutto pronto per la grande manifestazione sportiva di sabato 29 settembre, promossa da Free Events e patrocinata dal Comune di Forte dei Marmi con il supporto tecnico della Compagnia della Vela, parte del cui ricavato andrà a favore di Dynamo Camp, il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia, che ospita gratuitamente giovani dai 6 ai 17 anni con patologie gravi e croniche sia in terapia, sia in fase di post ospedalizzazione.

La partenza è prevista per le ore 10.00, e sarà possibile iscriversi fino a pochi istanti prima della gara; dal pontile di Forte dei Marmi, i partecipanti potranno scegliere se affrontare il percorso da 5.84 chilometri o quello da 10.99 chilometri. Ma Running In non è rivolta solo agli adulti: la manifestazione è infatti pensata per tutta la famiglia, e proprio al Pontile ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli, con le attività collaterali di Running In 4 Kids, tra cui la corsa dedicata ai giovanissimi, e i laboratori organizzati da Compagnia della Vela, Misericordia di Forte dei Marmi, Società Nazionale di Salvamento e Scuola Cani Salvataggio di Firenze. Dalle 10.30 alle 17.30 giochi, attività manuali e spettacoli per i più piccoli; ci saranno inoltre dimostrazioni delle tecniche di salvataggio, anche con ‘bagnini a 4 zampe’, dalle 12.15 alle 13.00 sulla spiaggia a fianco del pontile.

Running In è anche musica: non solo sarà presente Dynamo Camp, la web radio di Dynamo Camp, ma la giornata si concluderà con un grande concerto gratuito, sempre al Pontile. Alle 18.00 si esibirà la cantante Paola Turci, con uno spettacolo chitarra e voce che si preannuncia davvero di grande effetto.