Ognissanti: messa in streaming audio al cimitero di Pietrasanta

PIETRASANTA – Messa in streaming audio al cimitero di Pietrasanta in occasione della consueta funzione religiosa nel giorno dei morti officiata da Don Stefano d’Atri. La santa messa, che si terrà sabato 2 novembre alle ore 15.00, potrà essere quindi ascoltata in filo diffusione all’interno di tutto il cimitero. Sono previste, come ogni anno, sante messe in tutti i cimiteri cittadini officiate dai parroci locali: venerdì 1 novembre è in programma alle ore 15.30 al cimitero di Strettoia, sabato 2 novembre, alle ore 15.00, a Capezzano Monte e alle 15.30, lo stesso giorno, a Vallecchia.

Lo rende noto l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti che in occasione della festa dei Santi e dei morti ha provveduto ad una serie di interventi per migliorare la fruibilità e l’accoglienza di quanti vorranno far visita ai loro cari in questo ponte di Ognissanti. I cimiteri cittadini osserveranno orario continuato per tutto il fine settimana con apertura dalle 7.30 alle 17.30. Resteranno invece chiusi lunedì 4 novembre.