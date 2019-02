Occupazione: prime adesioni alla tre giorni del cerca lavoro, decine di posti sulla costa

FORTE DEI MARMI – Prime adesioni alla tre giorni dedicata a chi cerca lavoro, a chi lo offre e agli studenti prossimi alla maturità. Ci sono due dei top club e stabilimenti balneari più noti della costa ed uno dei bistrot bar più conosciuti di Marina di Pietrasanta tra le aziende a caccia di personale per affrontare la stagione estiva alla prima edizione del “Recruiting Days” promosso dall’amministrazione comunale di Stefano Giovannetti insieme all’Informa Giovani e Versilia Format. Tra le posizioni ricercate: barman, camerieri, cuochi ed aiuto cuoco, hostess, receptionist ed addetti all’accoglienza, magazzinieri e addetti alle pulizie. Sul piatto nell’arco della tre giorni voluta dall’assessorato alle attività produttive e pubblica istruzione in programma da giovedì 14 a sabato 16 marzo nel Chiostro di S. Agostino, nel centro storico di Pietrasanta, ci sono decine di posti di lavoro nel settore turistico ricettivo che transiteranno attraverso colloqui con le aziende presenti e le agenzie interinali della provincia di Lucca e Massa Carrara. Attualmente le posizioni aperte all’Informa Giovani, quindi posti di lavoro vacanti, sono oltre duecento.

<<Entro una settimana, al massimo dieci giorni – spiega l’assessore Francesca Bresciani – avremo una prima mappatura delle aziende che parteciperanno alla prima giornata dedicata ai colloqui con candidati. Nel frattempo sono già arrivate decine di candidature per partecipare. L’obiettivo è favorire il collocamento di chi oggi è alla ricerca di un lavoro per la stagione ma anche oltre la stagione e mettere in condizioni le aziende di farsi trovare pronte dal punto di vista della professionalità del personale. Una giornata sarà dedicata anche alle scuole, ai ragazzi delle classi 4° e 5° a cui forniremo i primi strumenti per esempio per predisporre un curriculum o candidarsi>>.

La prima giornata, giovedì 14 marzo (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) sarà dedicata ai colloqui tra candidati ed un selezionato gruppo di aziende (in corso il reclutamento), la seconda giornata, venerdì 15 marzo (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) alle agenzie interinali della provincia di Lucca e Massa Carrara e sabato 16 marzo (dalle 9.00 alle13.00) alle classi 4° e 5° delle scuole superiori che avranno la possibilità di partecipare ad un seminario per la ricerca attiva del lavoro e partecipare a test psico-attitudinali.

Per candidarsi ai colloqui di lavoro della giornata di giovedì 14 marzo è molto semplice. Basta inviare il curriculum via mail a jobweek.pietrasanta@nullgmail.com entro l’8 marzo ed attendere una risposta di conferma alla candidatura. Le posizioni di lavoro aperte saranno comunicate ai candidati così come modalità ed orario di presentazione per il colloquio. Per la giornata invece di venerdì 15 marzo l’incontro con la agenzie interinali è aperto a tutti e senza necessità di iscrizione.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts