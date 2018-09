Occupazione, da Formetica corsi professionali gratuiti a Lucca, Pescia e Viareggio

LUCCA – Nuove opportunità di lavoro per i giovani, nei territori di Lucca, Pescia e Viareggio. L’agenzia formativa Formetica mette infatti a disposizione tre corsi professionali completamente gratuiti, rivolti sia a ragazzi che hanno da poco terminato gli studi, sia ai drop-out, ovvero quei giovani, tra i 16 e i 18 anni, che hanno abbandonato la scuola. Proprio a questi ultimi sono rivolti i corsi “IMPIANTI” e “MARI”, rispettivamente all’ISIS “Sismondi Pacinotti” di Pescia e negli istituti ISI Marconi e IIS Galilei Artiglio di Viareggio. Entrambi sono rivolti a ragazzi tra i 16 e i 18 anni: il primo ha l’obiettivo di formare la figura di addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione di impianti elettronici, per una collocazione nelle aziende del settore industriale; il secondo (MARI) è rivolto a chi vuole lavorare nel settore nautico e punta a formare addetti alle operazioni di montaggio, finitura e manutenzione di imbarcazioni da diporto. Entrambi i corsi hanno una durata complessiva di 2100 ore, delle quali 1300 in aula e 800 di stage presso aziende del settore. Agli allievi verranno consegnati dei tablet per sostenere il percorso didattico e sviluppare competenze trasversali. Le iscrizioni chiudono tra pochi giorni ed posti a disposizione sono limitati.

Per conoscere il programma dei corsi e le opportunità di stage e lavoro, ecco il calendario dei due incontri aperti a tutti i curiosi:

· martedì 25 settembre ore 16:30 a Pescia (sede in corso di definizione) per IMPIANTI, interverrà l’azienda Martinelli impianti, importante realtà del settore elettronico

· mercoledì 26 settembre ore 16:30 a Viareggio, presso il Club Nautico, interverrà il consorzio Navigo e CTN.

Per iscriversi e avere informazioni è possibile consultare il sito www.formetica.it o telefonare al numero 0583.444283, o al numero verde 800 910 209, email: g.fonte@nullformetica.it.

Ai ragazzi che invece hanno terminato le scuole superiori, è rivolto il corso gratuito per “Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici”, che si svolgerà a partire da ottobre 2018 a Lucca. Il corso avrà un limite massimo di 20 allievi ed offrirà la possibilità di svolgere uno stage aziendale. Ci sono ancora posti disponibili e sarà possibile consegnare la domanda di partecipazione entro Martedì 25 Settembre all’Agenzia Formativa Formetica, in Piazza Bernardini 41, a Lucca. Sono previste 800 ore (560 in aula e 240 di stage), oltre al coinvolgimento delle aziende cartotecniche, meccaniche e informatiche più importanti, della Regione Toscana, che contribuiranno attivamente al percorso di formazione, grazie anche alla disponibilità ad accogliere in stage gli allievi. Le domande di partecipazione possono essere scaricate dal sito www.formetica.it ed inviate per posta elettronica a l.sinofri@nullformetica.it o v.toloni@nullformetica.it