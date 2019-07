Nuovo “Tavolo del volontariato”: a Capannori la prima riunione con le Associazioni

CAPANNORI – Prima riunione ieri nella sala del consiglio comunale del nuovo ‘Tavolo sulla disabilità’ promosso dal Comune per iniziare un nuovo percorso con le associazioni di volontariato del settore, e non solo, su questo tema. Tema ritenuto centrale dall’amministrazione Menesini tanto che ha creato una delega ‘ad hoc ‘.

L’obiettivo è quello di raccogliere le esigenze e le proposte provenienti dalle realtà associative locali per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità per quanto riguarda, in particolare, l’accessibilità a luoghi e strutture, ma anche quello di promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e valorizzare l’attività delle associazioni stesse.

Presenti al tavolo l’assessore alla disabilità Serena Frediani e i rappresentanti di numerose associazioni locali: Il sorriso di Stefano, Lucca Senza Barriere, Unione Italiana Ciechi, Associazione Down Lucca, Anmil, Cammino su due ruote, L’allegra Brigata, Aism, Anmic Lucca, Anffas, Gruppo Genitori H per sostegno, Misericordia di Capannori, Misericordia Santa Gemma, Misericordia di Marlia, Croce Verde.

L’incontro è stato anche l’occasione per un confronto sul progetto della nuova Cittadella dello Sport di Capannori per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti legati all’accessibilità, che è stato illustrato dall’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e dai tecnici. Le associazioni hanno avanzato alcune richieste per garantire la massima accessibilità della nuova struttura sportiva e in particolare, l’ampliamento dei servizi igienici per persone diversamente abili, con l’inserimento di docce riservate agli atleti disabili che consentano anche la presenza di un accompagnatore. Richiesta che è stata accolta dall’amministrazione comunale.

<<Ringrazio le associazioni per la loro disponibilità a partecipare al tavolo e soprattutto per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e valorizzare l’unicità di ciascuno – afferma l’assessore alla disabilità Serena Frediani -. Ritengo importante che le associazioni abbiano potuto dire la loro sugli aspetti legati all’accessibilità della nuova cittadella dello sport perché ben conoscono le reali esigenze di coloro che presentano disabilità. Oggi è iniziato un percorso importante che vuole portare a fare rete sul territorio e a dar vita ad una più stretta collaborazione tra Comune e associazioni su questo tema con l’obiettivo principale di riuscire ad abbattere le barriere non solo fisiche ma anche culturali>>.

Il tavolo tornerà a riunirsi a settembre.