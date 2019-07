Nuovo parco giochi a Marlia grazie al Comune e all’associazione Jacopo ci sei

CAPANNORI – Uno spazio protetto dove i bambini possano divertirsi sull’altalena e sui giochi a molla. È stato realizzato a Marlia in piazza del Mercato davanti allo sportello al cittadino zona nord grazie alla collaborazione fra l’amministrazione Menesini e l’associazione Jacopo ci sei. Proprio stamani (mercoledì) l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, la consigliera comunale Lia Miccichè e alcuni componenti dell’associazione hanno effettuato un sopralluogo.

“Un’opera importante per la frazione di Marlia, che rientra nel piano ‘Un parco in ogni paese’ promosso dall’amministrazione comunale per potenziare gli spazi di aggregazione in tutto il territorio – commenta l’assessore Del Carlo -. Questo intervento si è concentrato, oltre che sull’aspetto ludico, anche su quello della sicurezza, visto che l’area è interamente recintata. Un motivo in più per le famiglie per portare a giocare qui i propri figli. Ringrazio l’associazione Jacopo ci sei che ha contribuito alla realizzazione di questo parco, dimostrando un particolare impegno per la comunità”.

Nel parco si trovano un’altalena, due giochi a molla e un tavolo con sedute. A impreziosirlo ci sono anche alcune piante. L’intera area è stata recintata. A pochi metri si trova anche una bacheca con i libri, aperta due anni fa sempre grazie all’associazione Jacopo ci sei. La zona dove si trova il nuovo parco è particolarmente centrale, visto che nelle vicinanze, oltre allo sportello al cittadino zona nord, si trova l’area del mercato, sede di molte iniziative.