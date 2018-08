Nuovo orario al pubblico dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Porcari

PORCARI – Dal 1 settembre si modifica il servizio dell’ufficio anagrafe, che resterà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con una sostanziale novità: per venire incontro alle richieste dell’utenza nella giornata di martedì gli operatori effettueranno orario continuato dalle 8.30 alle 16.30. Nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì lo sportello avrà una finestra di apertura a disposizione dei cittadini dalle 8.30 alle 12.30. Il nuovo orario resterà in vigore in via sperimentale sino al 31 dicembre 2018. «La rimodulazione dell’orario dell’Ufficio Servizi Demografici, che dal 1 settembre aprirà alle 8.30 anziché alle 9, va incontro alle esigenze dei cittadini – afferma il sindaco – che potranno disporre di un orario più esteso e quindi con maggiore possibilità di essere ricevuti. Terremo costantemente monitorati gli accessi per verificare il reale gradimento nei confronti della tipologia dell’orario continuato. Faccio notare – conclude Fornaciari – che con questa modifica le aperture al pubblico passano da 20,5 a 24 ore settimanali: tutto ciò per garantire una maggiore fruibilità del servizio».