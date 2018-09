Nuovo impulso per il centro di Ponte a Moriano: l’impegno del sindaco con i cittadini

PONTE A MORIANO – <<Vogliamo riqualificare Ponte a Moriano, fare tesoro delle segnalazioni e delle richieste che ci hanno presentato i cittadini e valorizzare maggiormente questo territorio. Anche per questo motivo ho commissionato qualche mese fa agli uffici uno studio/progetto per la rinascita e la riqualificazione di Ponte a Moriano, perché nel caso si aprissero delle opportunità mi piacerebbe avessimo già qualcosa di pronto per partecipare a un bando>>.

A dirlo è il sindaco, Alessandro Tambellini, che ieri sera (giovedì 27) ha incontrato, insieme con l’assessore alla partecipazione, Gabriele Bove, i cittadini di Ponte a Moriano nella sede della Croce Verde, in occasione dell’assemblea pubblica indetta proprio dalla cittadinanza. Tra i politici presenti anche il consigliere regionale, presidente della IV Commissione infrastrutture, lavori pubblici, commercio, viabilità e ambiente, Stefano Baccelli. Tema generale dell’incontro: la maggiore valorizzazione del paese e, in particolare, della zona centrale, tutta sviluppata intorno alla piazza. Quindi più pulizia, più cura e manutenzione, anche per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, maggiori controlli, soprattutto sul versante della velocità, visto che le auto e i tir, in alcune zone, sfrecciano in mezzo alle case, quindi un occhio di riguardo al tema della viabilità.

<<Argomenti che conosciamo molto bene e che riteniamo necessari e centrali nella nostra azione amministrativa – ha spiegato il sindaco – È vero, un solo giorno a settimana di pulizie per la piazza antistante il teatro è insufficiente: agiremo per risolvere questa situazione. Anche per quanto riguarda i “parchini Rossi” abbiamo intenzione di procedere con una riqualificazione complessiva della zona già nel 2019. Sul fronte della sicurezza e dei controlli prevediamo l’installazione di nuove telecamere su tutto il territorio comunale e anche a Ponte a Moriano: inoltre mi impegnerò personalmente per richiedere una maggiore presenza della Polizia Municipale. In generale la nostra idea, in linea anche con quanto contenuto nel programma di governo, è di investire risorse importanti nella rinascita dei paesi e delle frazioni. Credo che si debba lavorare per dare nuovo impulso al centro di Ponte a Moriano, attraverso anche progetti specifici sul piano culturale e ricreativo, in accordo con il Teatro che già oggi, grazie alla Fita, rappresenta un luogo vissuto, un punto di riferimento e di aggregazione>>.

Da qui l’idea di commissionare agli uffici comunali un progetto per la riqualificazione complessiva di Ponte a Moriano, da spendere al primo bando utile, sia esso regionale o statale, e la rassicurazione rispetto al progetto Ventaglio, grazie al quale sarà possibile effettuare fin da subito piccoli interventi di manutenzione. <<Nelle prossime settimane – ha concluso Bove – le persone inserite nel progetto Ventaglio riprenderanno la loro attività proprio a Ponte a Moriano e anche questo garantirà una maggiore pulizia e un maggior decoro delle zone centrali>>.

Infine, una bella notizia: entro la fine dell’anno l’amministrazione comunale completerà il restauro del monumento ai caduti di Saltocchio.