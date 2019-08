Nuovo corso di storia del cinema a Viareggio

VIAREGGIO – Al via il 27 settembre 2019 con le nuove 12 lezioni di Storia del Cinema organizzate da Lucca Film Festival e Europa Cinema, presso la Saletta Associazione ACREL.

12 appuntamenti, arricchiti con altrettante proiezioni di film, per un corso aperto a tutti e utile ad acquisire gli strumenti di base per una lettura consapevole del linguaggio cinematografico. Tra gli obiettivi delle lezioni, condurre i partecipanti lungo un appassionante viaggio nella magia cinematografica, dal bianco e nero al technicolor per scoprire i grandi classici e la loro attualità, conoscere i segreti del montaggio, Hollywood, le sue star e molto altro. Un vero “kit di competenze”, da acquisire in 12 passi: dal film muto alle tecnologie digitali, la macchina magica cambia eppure conserva il suo potere sul pubblico.

Oggi come ieri, la storia del cinema si rivela infatti uno scenario multiforme, dove istanze sociali, rivoluzioni culturali, mode, gusti, stili e sentimenti di ciascuna decade del Novecento hanno preso la forma di immagini in movimento. Gli occhi restano incollati agli schermi.

Le lezioni si svolgeranno ogni venerdì feriale dal 27 settembre al 20 dicembre secondo l’orario 18.00-20.30 presso la Saletta Associazione ACREL, Via Verdi 247, Viareggio. Le proiezioni, gratuite per gli iscritti al corso, seguiranno le lezioni alle ore 21.15 e si terranno nella medesima sede del corso. I docenti sono Giulio Marlia (Ex Dirigente attività culturali presso l’Amministrazione Comunale di Viareggio, Coordinatore organizzativo della Scuola di Cinema “Intolerance”, saggista e sceneggiatore, docente di Storia e critica del Cinema presso l’Accademia Cinema Toscana di Lucca) e Nicola Borrelli (Presidente del Lucca Film Festival e Europa Cinema, Membro del Consiglio Scientifico del Master M.A.I., docente di Storia e critica del cinema presso l’Accademia Cinema Toscana di Lucca e docente di Storia del cinema presso la Libera Accademia di Belle Arti di Firenze).

Da oggi fino al 27 settembre è possibile iscriversi mandando una email (lasciando anche un recapito telefonico) ad entrambi i seguenti indirizzi

giuliomarlia53@nullgmail.com | amministrazione@nullluccafilmfestival.it

La partecipazione al corso costa 100,00 euro. A tutti i frequentanti sarà infine rilasciato un attestato, grazie al quale potranno usufruire di una particolare scontistica per l’accesso al Lucca Film Festival e Europa Cinema 2020 con i biglietti ridotti della manifestazione.

