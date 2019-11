Nuovo consiglio per il gruppo donatori di sangue Fratres “Mario Staderini” della Misericordia di Lucca

LUCCA – Si è insediato mercoledì scorso il nuovo consiglio del gruppo donatori di sangue Fratres “Mario Staderini” della Misericordia di Lucca. Dopo le elezioni avvenute durante il recente pranzo sociale del 20 ottobre, il nuovo consiglio, in carica per i prossimi 4 anni, risulta essere così composto: Presidente dottor Gianmarco Battistini, Vicepresidente Carlo Francesco Bullentini, Tesoriere Vinicio Fruzzetti, Segretaria Francesca Mastromei. Consiglieri: Bartoletti Pieradolfo, Chiriac Elena Lidia, Muratori Gabriele, Demi Enrico e Fruzzetti Nicola. Assistente Spirituale Emerito Padre Vincenzo Brunini e Assistente Spirituale Padre Luciano Meli, Medico Sociale dottoressa Solange Silva.

Con l’occasione, il nuovo consiglio, comunica alcuni dati relativi alle ultime donazioni effettuate presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Luca di Lucca. Al 31/10/2018, donazioni n° 7597, mentre al 31/10/2019 n° 8049, con un incremento del 5,9% in più. Il gruppo ricorda comunque che la donazione del sangue non va mai in vacanza, quindi, per chi fosse interessato a donare, può richiedere informazioni presso al sede della Misericordia di Lucca in Via Cesare Battisti 2, o telefonare al 0583.494902.