Nuovo appuntamento al Boccherini con la rassegna Open Piano: ospite Piotr Banasik

LUCCA – Ancora un ospite internazionale protagonista degli eventi dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Per Open Piano, la rassegna dedicata al pianoforte che si svolge ogni anno nell’ambito della stagione Open dell’Istituto, venerdì 12 aprile, alle 21, si esibirà sul palco dell’Auditorium “Boccherini” il pianista polacco Piotr Banasik.

Banasik si è diplomato con il massimo dei voti all’Accademia di musica di Katowice nel 2006, sotto la guida del M° Andrzej Jasiński. Ha quindi frequentato numerosi corsi di perfezionamento, lavorando con artisti quali Vera Gornostaeva, Alexei Orlovetsky e Krystian Zimerman. Ha partecipato e vinto numerosi premi e riconoscimenti in concorsi e festival in Polonia e all’estero, tra i quali l’International Maria Canals Competition di Barcellona, ​​lo Young Musicians Festival di Danzica, il Concorso pianistico internazionale a Monterrey, in Messico, e l’International Chopin Piano Competition di Varsavia.

Per il concerto al “Boccherini”, Banasik, che nei giorni scorsi ha tenuto anche una masterclass all’Istituto, proporrà l’intensa e drammatica espressività della Sonata in Do minore Hob.XVI:20 di Haydn e le Variations sérieuses in Re minore Op. 54, capolavoro pianistico di Mendelssohn-Bartholdy. La seconda parte del programma è tutta dedicata a Chopin, con la Ballata n. 1 in Sol minore Op. 23, la Mazurka n. 4 in La minore Op. 17, il Grande valse brillante in Mi bemolle maggiore Op. 18, il Notturno n. 2 in Fa diesis maggiore Op. 15 e, infine, lo Scherzo n. 2 in Si bemolle minore Op. 31.

Il concerto è a ingresso gratuito. Per maggio informazioni: www.boccherini.it.