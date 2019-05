Nuovi parchi, campi da gioco, aree verdi e attrezzature: il Comune di Capannori finanzia 15 progetti

CAPANNORI – Sono quindici i progetti per realizzare nei paesi parchi gioco, aree verdi attrezzate per i cittadini, aree fitness, campi da gioco e acquistare altre attrezzature per spazi pubblici che sono stati finanziati dall’amministrazione Menesini. È infatti stato approvato l’elenco dei contributi straordinari che saranno erogati, fino al 70% delle spese ammissibili, alle associazioni, ai comitati e agli enti che hanno partecipato all’apposito bando per la valorizzazione dei beni comuni e dei luoghi a disposizione degli abitanti. Complessivamente saranno assegnati 380 mila euro suddivisi fra il 2019 e il 2020, visto che alcuni interventi sono pronti per partire e si concluderanno quest’anno, altri finiranno si completeranno il prossimo anno.

<<Un’azione molto importante, che ha la finalità di incentivare la realizzazione di luoghi di aggregazione e spazi pubblici nei paesi, creando così nuovi presidi per la socializzazione dei cittadini – commenta il sindaco, Luca Menesini -. Si tratta di una misura innovativa, perché si estende agli spazi pubblici la forma di collaborazione con la popolazione, cofinanziando progetti di associazioni, gruppi e altri soggetti che sono particolarmente radicati nel tessuto sociale. Tutti gli interventi finanziati si pongono in continuità con i progetti portati avanti in questi anni dalla nostra amministrazione comunale, da ‘Un parco in ogni paese’ alle aree sportive. Intendiamo seguire questo modello anche in futuro, perché per ‘fare comunità’ servono spazi diffusi e una proficua sinergia con tutte le realtà che stanno a contatto con le persone>>.

Ecco tutti i progetti finanziati. Parchi gioco. A Pieve di Compito sarà riqualificata l’area a verde del parco per i bambini che si trova negli spazi del Centro Culturale Compitese; a San Ginese di Compito saranno acquistati nuovi arredi per il parco giochi del paese che si trova nella zona della chiesa; a San Gennaro sarà riqualificata l’area giochi della sede dei donatori di sangue.

Aree verdi attrezzate per la comunità. A Lappato saranno risistemati i campi e l’area a verde dell’oratorio; a San Giusto di Compito sarà realizzato un camellietum e un piccolo parco a servizio del paese; a Zone sarà individuato un forno di comunità; a Marlia saranno valorizzati spazi per sport integrati equestri.

Aree sportive polivalenti. A Marlia saranno ristrutturati e rinnovati i campi da gioco dell’oratorio; a San Colombano saranno realizzati impianti sportivi polivalenti; a Guamo sarà posto in essere un centro polifunzionale sportivo e culturale; a Castelvecchio di Compito sarà realizzato uno spazio polivalente.

Attrezzature e spazi pubblici. A Tassignano saranno adeguate le strutture per il teatro all’aperto della Corte Mattaccio; a Verciano saranno acquistati degli arredi per l’ex scuola; a Massa Macinaia sarà realizzata un’area fitness all’aperto; a Sant’Andrea di Compito saranno messi a disposizione arredi per per spazi di aggregazione nell’edificio dell’ex società operaia di mutuo soccorso.

I destinatari del finanziamento sigleranno con il Comune una convenzione con la quale si definiranno le modalità di fruizione degli spazi per tutti i cittadini.