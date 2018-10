Nuove operazioni dei Carabinieri contro lo spaccio e la ricettazione di droga

LUCCA – Un cittadino albanese di anni 40, dimorante con la famiglia nella città di Lucca, è stato tratto in arresto dai Carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’ambito della medesima operazione, la moglie, connazionale, di anni 35, è invece indagata in stato di libertà per il reato di ricettazione.

L’attività è scaturita dalla denuncia di furto di un telefono cellulare, presentata alcune settimane fa da una donna italiana dimorante nel Comune di Barga (LU), la quale era rimasta vittima del reato all’interno di un bar di Ponte a Moriano. L’analisi del traffico telefonico del telefono ha consentito di identificare come persona avente in uso il dispositivo una donna straniera, residente a Lucca, nei cui confronti i Carabinieri hanno chiesto e ottenuto dalla locale Procura della Repubblica un decreto di perquisizione domiciliare.

Ieri mattina, nel corso dell’esecuzione del predetto provvedimento nella casa dove la donna vive unitamente al marito e ai figli minori, i Carabinieri hanno recuperato lo smartphone, nel in uso a uno dei figli, nonché rinvenuto, occultato in posti diversi dell’abitazione, vario stupefacente, già ripartito in dosi pronte per lo spaccio, per un complessivo di 15 grammi di cocaina e 50 di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e altro materiale atto confezionamento e spaccio. L’uomo, che si è assunto la piena paternità della droga recuperata, è stato tratto in arresto e nei suoi confronti è stato disposto il giudizio con rito direttissimo che si celebrerà questa mattina. La moglie, nonostante le dichiarazioni del marito volte a sollevarla da ogni responsabilità, permane indagata in stato di libertà per il reato di ricettazione.