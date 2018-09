Nuove iscrizioni per la Marcia della Pace Perugia-Assisi 2018

LUCCA – La Provincia di Lucca sarà ad Assisi, assieme a tanti altri enti locali tra cui il Comune di Camaiore, per la Marcia della Pace e della fraternità Perugia-Assisi 2018, in programma domenica 7 ottobre.

L’amministrazione provinciale ha organizzato – in collaborazione con i Comuni di Lucca, Camaiore, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Stazzema – un servizio di trasferimento in bus. Per chi desidera partecipare è obbligatoria la prenotazione entro il 3 ottobre. Il costo per la partecipazione è di 18 euro, comprensivo di quota assicurativa individuale. Partenza da Camaiore alle 4, 30 presso il parcheggio all’ingresso dell’imbocco dell’autostrada in località Le Bocchette. Per iscrizioni rivolgersi a URP Comune di Camaiore 0584 986202 – 986259 dal lun al ven 8.00 – 13.00 o via mail a urp@nullcomune.camaiore.lu.it.

L’arrivo a Perugia è previsto alle 8, dove i pullman lasceranno chi vuole coprire l’intera marcia (circa 20 km); chi intende percorrerne solo una parte può fermarsi a Santa Maria degli Angeli. Pranzo al sacco. Sempre da Santa Maria degli Angeli è fissata anche la partenza, prevista attorno alle 17/18, con arrivo alle varie destinazioni in serata.