Nuove attività gratuite da novembre negli asili nido di Lucca “Lo Scoiattolo” e “Pulcino”

LUCCA. Sono attività aperte a tutte le famiglie del territorio e ai loro bambini da 0 a 6 anni quelle che partiranno dalla prima settimana di novembre negli asili nido di Lucca “Lo Scoiattolo” in Centro Storico e “Pulcino” di San Vito. Ogni settimana nei mesi di apertura dei nidi ci sarà la possibilità di usufruire gratuitamente di laboratori educativi per i bimbi e anche di un servizio, sempre gratuito, di cobabysitting: a “Lo Scoiattolo” le famiglie che hanno necessità potranno, previa iscrizione, il mercoledì e il venerdì contare su un servizio di babysitting condiviso aperto ad un massimo di 6 bambini.

“Si tratta di due attività diverse e complementari -sottolinea l’assessore alle politiche formative del Comune di Lucca Ilaria Vietina- che il Comune di Lucca ha reso possibili grazie al progetto Lucca In: inter-relazioni in natura contro le povertà educative” di cui il Comune stesso è capofila e che ha ottenuto un importante finanziamento nazionale nel bando “Con i Bambini”. E’ un’occasione preziosa per allargare l’offerta di servizi nell’ottica di quella che viene definita alleanza educativa fra personale e genitori. Sono tutte attività aggiuntive ed hanno l’obiettivo di dare opportunità educative alle famiglie che sono fuori dai servizi educativi“.

Due le tipologie di attività al servizio delle famiglie che sono organizzate dalla Cooperativa La Luce, partner del progetto. “Sperimentiamo insieme” è il titolo della prima: per un anno, fino a novembre 2019, e a partire dal mercoledì 7 novembre -ed ogni mercoledì- al nido “Lo Scoiattolo” e da venerdì 9 novembre -ed ogni venerdì- al nido “Pulcino” dalle 16.30 alle 18.30, si svolgeranno attività educative svariate: laboratori di musica, di psico-motricità, pittura, escursioni all’aperto sia per far sperimentare attività educative di qualità ai bambini, sia per incontrarsi e confrontarsi tra genitori, accompagnati dall’esperienza di educatrici professioniste.

A queste attività, aperte ai genitori, si affiancherà un vero e proprio servizio di cobabysitting “Ci prendiamo cura di te”: le famiglie che ne avranno necessità potranno lasciare ogni mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 19 i propri bambini (per un massimo complessivo di 6) in custodia al nido Lo Scoiattolo in centro Storico, contando su un babysitting condiviso con valore educativo. Tutte le attività sono gratuite ed è sempre necessaria l’iscrizione. Prenotazioni e informazioni: servizionidi@nullcooperativalaluce.com o 0583/954263.

Le attività ai nidi “Lo Scoiattolo” e “Pulcino” sono organizzate nell’ambito del progetto “Lucca In”. Coordinato dal Comune di Lucca, vede la partecipazione di Comuni e associazioni della piana che lo stanno portando avanti per dare nuove possibilità educative alle famiglie tramite due anni di attività in asili nido, ludoteche e scuole. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 416.000 euro dopo aver vinto il bando per la prima infanzia dell’impresa sociale “Con i bambini”, impresa che gestisce i bandi finanziati dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.