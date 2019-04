Nuove asfaltature in arrivo a Badia Pozzeveri

ALTOPASCIO – Via di Tappo cambia aspetto, partiti i lavori di asfaltatura. L’intervento, inoltre, permetterà all’amministrazione comunale di predisporre lo spazio per l’illuminazione pubblica, oggi assente, che verrà realizzata anche su quella strada, e per sistemare le fosse.

I lavori, condotti dall’amministrazione D’Ambrosio, rientrano nell’accordo quadro sulle asfaltature, che permette di liberare quasi mezzo milione di risorse per le strade comunali.

Nel caso specifico, poi, l’intervento su via di Tappo va ad aggiungere un nuovo tassello al piano di interventi per Badia Pozzeveri: dopo l’apertura della nuova rotatoria in località Carbonata e l’asfaltatura-riapertura di via Tappo Pistoresi Turchetto (la strada che corre dietro il supermercato Pam), toccherà anche alla prima parte di via Catalani, via Boccherini e via D’Annunzio, tutte coinvolte da nuove asfaltature e risanamenti. Infine, sempre in via Boccherini, verrà predisposta anche la nuova illuminazione.