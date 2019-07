Nuovamente attivo il servizio “Versilia by night”

VIAREGGIO – La sicurezza prima di tutto, anche in tema di movida e di divertimento estivo. E’ questo il motivo ispiratore principale del servizio bus “Versilia by night” realizzato dalla Provincia di Lucca e dalla Compagnia Toscana Trasporti, che torna anche quest’anno – partito ieri mercoledì 3 luglio e fino al 31 agosto – sulla scia del successo delle edizioni precedenti.

La novità di quest’anno consiste, in accordo con Regione Toscana e Provincia di Lucca, nell’aver esteso il servizio praticamente a tutto il mese di luglio e agosto, rinunciando alla sua effettuazione nei giorni di lunedì e martedì.

Il Presidente di CTT Nord Andrea Zavanella afferma: “Ritorna il Versilia By Night che è ormai una realtà consolidata per rendere le notti versiliesi più sostenibili e soprattutto più sicure. Il servizio verrà svolto tutti i giorni ad eccezione del lunedì e martedì ma a differenza degli anni passati coprirà integralmente i mesi di luglio e agosto. E’ una buona prassi che dimostra come l’uso del bus possa essere associato anche al concetto di divertimento e non solo a quello di studio e lavoro. Ci auguriamo che anche altri territori possano chiederci di attivare servizi analoghi per mettere in sicurezza i viaggi dei loro ragazzi“.

Continua il Consigliere di Amministrazione di CTT Nord Simona Deghelli: “in un tempo in cui i luoghi di condivisione intergenerazionali sono rari, il Versilia By Night segna il passo, il bus diventa il luogo in cui si incontrano giovani e adulti. Gli adulti hanno a disposizione un mezzo per spostarsi nelle sere estive in luoghi dove muoversi in auto crea stress per la ricerca del parcheggio e per il traffico, i giovani hanno la possibilità di muoversi in autonomia, senza ricorrere all’aiuto dei genitori con l’uso delle auto private e in massima sicurezza. La ricetta è vincente come dimostrano i dati, il messaggio ancor di più, muoversi con il mezzo pubblico è una scelta comoda ecologica e sicura, un buon esempio da seguire“.

La linea interessata da questa serie di corse notturne è la n.NBS che collega la Marina di Torre del Lago con Forte dei Marmi e l’arco orario è dalle 20.15 alle 6.04 del mattino.

La frequenza è oraria: la prima parte da Forte dei Marmi alle ore 21.00 mentre da Torre del Lago, la prima partenza è per le 20.15. L’ultima corsa, invece, è fissata rispettivamente alle 5.20 da Forte dei Marmi e alle 4.15 da Torre del Lago.

Il servizio sarà operativo fino a sabato 31 agosto compreso. Il biglietto ha un costo di 5,00 euro (acquistabile solo a bordo del bus) ed è valido tutta la notte.