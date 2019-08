Nuova serata futurista questa sera al Lu.C.C.A. con percorsi sonori e rumoristi

LUCCA – Per la Serata Futurista di questa sera, giovedì 8 agosto 2019 il Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art si prepara a una performance musicale interattiva (ore 22) che vedrà il pubblico protagonista. Guidati dal soprano Sonia Ciani e dalla cantante Sara Bianchi, i visitatori della mostra “Fortunato Depero. Dal sogno futurista al segno pubblicitario” saranno coinvolti in tre momenti di improvvisazione di gruppo. Si partirà con la “Body percussion” ovvero un gioco con le parole, la lingua e le onomatopee tanto care al Futurismo che porterà alla creazione di una sequenza ritmica usando parti del proprio corpo.

Si proseguirà con “Oggetti sonori”: traendo ispirazione dalle macchine intona-rumori creata da Luigi Russolo, verrà eseguirà una canzone rumorista. A chiusura la “Circle Song” dedicata al momento newyorchese di Depero: si canterà su melodie che ricordano il sound dell’America anni ’20 e ’30 quando arriva la contaminazione della musica afro e jazz. Per partecipare allo spettacolo di improvvisazione musicale (biglietto intero 15 euro, ridotto 8 euro) si consiglia la prenotazione allo 0583.492180.

Per chi vorrà vedere solamente la mostra “Fortunato Depero. Dal sogno futurista al segno pubblicitario”, dalle ore 19 e fino alle 21,30 ci sarà la possibilità di visitarla con biglietto di ingresso ridotto.

Inoltre alle ore 18,30 nel Lu.C.C.A. Lounge&Underground verrà inaugurata la mostra “Daniela Corsini. Sogni digitali” (fino al 25 agosto 2019 con ingresso libero): una riflessione su come la tecnologia ha cambiato il modo di fare e di percepire l’arte.

Dalle ore 19 sarà attivo il FuturApe, l’angolo dei percorsi enogastronomici che ci farà scoprire i prodotti del territorio lucchese e toscano grazie alla collaborazione con Est – Event Service Tuscany. Dalle ore 20,30 alle 22 sulla terrazza del museo si potranno ascoltare le BalcoNote: improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Taddeus Jensen.

IL PROGRAMMA DELLE “SERATE FUTURISTE” IN DETTAGLIO

Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra dalle ore 19 alle ore 21,30 e FuturApe: degustazioni enogastronomiche in collaborazione con Est – Event Service Tuscany; BalcoNote: musica dal vivo sulla terrazza dalle ore 20,30 alle ore 22; ForDepero: dalle ore 22 performance teatrali e musicali a tema all’interno della mostra “Fortunato Depero. Dal sogno futurista al segno pubblicitario”.

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

H 19:00 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

FUTURAPE | Percorsi di degustazione enogastronomica con prodotti del territorio

Vini della Tenuta Marsiliana, Grosseto (GR)

Salumi del Salumificio Artigianale Triglia, Camaiore (LU)

Formaggi Caseificio Marovelli, Vibbiana (LU)

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Taddeus Jensen

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO | Visita alla mostra e performance sonora con Sonia Ciani e Sara Bianchi

GIOVEDÌ 22 AGOSTO

H 19:00 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

FUTURAPE | Percorsi di degustazione enogastronomica con prodotti del territorio

Vini della Cantina Usiglian del Vescovo, Palaia (PI)

Salumi del Salumificio Artigianale Triglia, Camaiore (LU)

Formaggi Caseificio Marovelli, Vibbiana (LU)

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Vladimiro Tosi

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO | Visita alla mostra e performance teatrale a cura di Elisa D’Agostino e Filippo Battaglia

SABATO 24 AGOSTO – SPECIALE NOTTE BIANCA

H 19:00 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Giorgio Lami

FUTURAPE | Percorsi di degustazione enogastronomica di prodotti del territorio

Vini della Cantina Val delle Rose, Grosseto (GR)

Salumi del Salumificio Artigianale Triglia, Camaiore (LU)

Formaggi Caseificio Marovelli, Vibbiana (LU)

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO | Improvvisazioni di musica sperimentale elettroacustica con Alberto Gatti e video mapping con Massimo D’Amato

INFO

H 19 – 21:30 Biglietto ridotto mostra € 8,00

Gratuito per bambini fino a 6 anni.

FUTURAPE

Percorsi enogastronomici: BIANCO – ROSA – ROSSO

Ogni percorso prevede un calice di vino e un tagliere di salumi e formaggi

1 Percorso € 10,00

2 Percorsi € 18,00

3 Percorsi € 25,00

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE

Performance gratuita. Terrazza del museo.

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO

Biglietto mostra + performance teatrale o musicale:

INTERO € 15,00

RIDOTTO € 8,00 dai 10 ai 17 anni e convenzioni Hotel Partner

GRATUITO per bambini fino ai 10 anni

Per info:

Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art

Via della Fratta, 36 – 55100 Lucca tel. +39 0583 492180

www.luccamuseum.com info@nullluccamuseum.com