Nuova sede della Misericordia Santa Gemma Galgani, l’8 dicembre l’inaugurazione

CAPANNORI – Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede della Misericordia Santa Gemma Galgani. Sabato 8 dicembre dalle ore 14 alle 17 è infatti in programma una festa per l’apertura del nuovo stabile in via Stradone di Camigliano 49. Caratterizzata da spazi ampi che meglio rispondono alle esigenze dei servizi attuali – che possono contare oltre 120 volontari effettivi, 5 ambulanze e 9 mezzi per trasporti sociali – e futuri, la nuova “casa” della Confraternita sorge in uno stabile acquistato e ristrutturato grazie al sostegno di volontari, soci sostenitori, cittadini e fondazioni.

Nella nuova sede, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione Menesini e la Misericordia di Camigliano, ci sarà anche una sala polivalente a disposizione del Comune di Capannori per iniziative culturali, convegni, assemblee pubbliche e altre iniziative istituzionali. Inoltre sarà messa a disposizione delle altre associazioni del territorio come stabilito da un’apposita convenzione con la quale la Misericordia è stata esonerata dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione. La sala polivalente, quindi, contribuisce ad arricchire gli spazi pubblici nel territorio e in particolar modo nella zona centro – orientale.

Alla festa di sabato, che inizierà alle ore 14 con l’apertura dei locali e proseguirà alle 15 con l’inaugurazione e la benedizione, sono attese molte persone. Oltre al governatore uscente, Gianfranco Rosi, e al suo successore che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, sarà presente il sindaco Luca Menesini. Sono inoltre stati invitati a partecipare l’arcivescovo di Lucca, Italo Castellani, i responsabili del 118, i rappresentanti della Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia e delle Misericordie della Toscana nonché le altre Misericordie e associazioni socio sanitarie del territorio e l’intera comunità.

“L’amministrazione comunale ha dato ben volentieri il proprio sostegno perché la Misericordia di Camigliano, al pari di analoghe realtà di Capannori, svolge un prezioso ruolo sociale – commenta il sindaco, Luca Menesini – Siamo lieti che abbia conseguito l’ambizioso risultato dell’apertura della nuova sede. È la dimostrazione di come, grazie a un fattivo radicamento sul territorio e all’impegno di tutta la comunità, si possano conseguire traguardi molto importanti. Faccio quindi i complimenti al governatore uscente Gianfranco Rosi, a tutto l’organo di governo, ai soci e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della nuova sede.

“Abbiamo raggiunto il traguardo più importante della nostra Misericordia – commenta il governatore Gianfranco Rosi -. È un risultato eccezionale se si considera che giunge a soli 7 anni dall’inizio della nostre attività. La nuova sede è un bene di tutta la comunità e di sicuro è uno stimolo per fare ancora meglio e mettere a disposizione nuovi servizi in particolare per le persone più deboli e in difficoltà. Ringrazio il Magistrato uscente che ha lavorato insieme a me a questo obiettivo, nonché tutti i confratelli volontari della nostra Misericordia, i soci, i cittadini, le imprese e le fondazioni che hanno permesso l’apertura della nuova sede. Un ringraziamento particolare va anche all’amministrazione comunale che ci ha sostenuto e alle Suore di Santa Gemma per la disponibilità dimostrata in questi anni”.

La Misericordia Santa Gemma Galgani, fondata il 18 novembre del 2010 ma le cui attività sono iniziate nel giugno del 2011, è diventata in pochi anni una realtà associazionistica di rilievo nel territorio vantando 2000 soci. Proprio nei giorni scorsi è stato eletto il nuovo Magistrato – l’organo di governo della Misericordia – che entro pochi giorno ufficializzerà il nominativo del nuovo governatore che succederà a Rosi.

I servizi della nuova sede di via dello Stradone saranno attivati progressivamente a partire da lunedì 10 dicembre. Una volta completato il trasferimento, entro la fine dell’anno la vecchia sede di via Pesciatina a Borgonovo sarà dismessa.