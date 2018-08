Nuova sede del comando unità Carabinieri per la tutela forestale a Pontemazzori

CAMAIORE – La giunta comunale ha deliberato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di manutenzione e adeguamento dell’ex scuola di Pontemazzori che si trova in prossimità della Chiesa di Sant’Andrea. L’edificio ospiterà, appena conclusi i cantieri, una sede del Comando Unità Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

La scuola già ospitava il Corpo Forestale dello Stato e la sede operativa dell’Unione dei Comuni, ma dopo la cessazione del corpo e la relativa riassegnazione sotto l’egida dell’arma dei Carabinieri era emersa la necessità di realizzare un sito indipendente che fosse dotato di alloggi dormitorio per il personale, condizione improrogabile per una caserma in piena funzione.

L’investimento, di circa 46mila euro, prevede all’interno dei locali attuali la realizzazione di una camera e dei servizi igienici oltre alla redistribuzione degli spazi interni per una fruizione più consona all’uso.

«Questa amministrazione ha segnato la fine di un’epoca in cui le stazioni dei carabinieri si chiudevano – il commento del sindaco Del Dotto -. La nuova sede del Comando Unità Carabinieri per la tutela forestale sarà un presidio strategico per la difesa del nostro territorio, ma garantirà anche la presenza di forze dell’ordine nell’area collinare della valle del Lucese e delle Seimiglia. Con il Comando Provinciale e la Stazione dei Carabinieri di Viareggio vi è piena sintonia anche in merito al tema della sistemazione della sede di Lido di Camaiore su cui stiamo lavorando per una nuova soluzione che possa garantire un futuro sostenibile a questo fondamentale servizio. Ricordiamo infatti che attualmente la stazione rivierasca pesa sulle casse comunali per circa 70mila euro all’anno di cui poco meno di un terzo ci viene rimborsato dal Ministero».