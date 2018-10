Nuova pavimentazione a Celle dei Puccini

PESCAGLIA – Prosegue il percorso di valorizzazione dei borghi di Pescaglia. Nel 2019 l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Bonfanti interverrà a Celle dei Puccini con una nuova pavimentazione nel centro del paese fino alla piazza dove si trova il museo Pucciniano. L’opera sarà resa possibile grazie a un finanziamento di 60 mila euro a carico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, cui si aggiungeranno 30 mila euro da parte del Comune di Pescaglia portando così a 90 mila euro l’investimento complessivo.

“Un importante lavoro di riqualificazione che va nell’ottica di rendere più bello questo paese dove si trova una delle eccellenze del territorio, che richiama visitatori dall’estero e da tutta Italia, il Museo Puccianiano – commenta il sindaco Andrea Bonfanti -. Il turismo, infatti, è una delle leve principali su cui puntiamo per rilanciare l’economica locale ed è un settore su cui la nostra amministrazione comunale ha fortemente investito in questi anni. Un borgo più curato, inoltre, incrementerà la qualità della vita dei cittadini grazie al miglior decoro che deriverà dall’intervento. Ringrazio vivamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il cui contributo economico per l’opera è fondamentale”.

L’intervento riguarderà la sistemazione della strada interna del paese, realizzata con un selciato in pietra, e il rifacimento dei sottoservizi per migliorare il rifacimento del deflusso delle acque piovane. Con quest’opera si completerà così l’intervento di riqualificazione del borgo che nel 2016 ha già visto la messa a nuovo della piazzetta dove sorge il Museo Puccianiano, meta di molti turisti in ogni stagione.

Sempre in tema di valorizzazione dei borghi, quest’anno il Comune ha realizzato interventi a Convalle e Pascoso, mentre sono ai nastri di partenza quelli di Fondagno. Infine sono in programmazione ulteriori opere in altri paesi.