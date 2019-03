Nuova illuminazione per la Palestra Tommasi, interventi anche al Campo di Atletica

PIETRASANTA – Prosegue il piano di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini da parte dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti. Proseguono gli interventi anche al Campo di Atletica “Falcone e Borsellino” in via Unità d’Italia dove negli scorsi giorni sono state messe in sicurezza anche le grandi alberature che cingono l’area sportiva. “Entro l’estate – anticipa Andrea Cosci, Assessore allo Sport – contiamo di affidare la gestione della palestra. In attesa di completare questo passaggio metteremo mano all’impianto di illuminazione che lamentava alcune criticità. Doteremo la palestra di un’illuminazione adeguata e molto più funzionale”.

Nel frattempo prosegue anche l’importante lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche al Campo di Atletica che consentiranno, anche ai portatori di handicap, di accedere agli spogliatoi degli atleti e dei giudici di gara e al locale del pronto soccorso e di adeguarli anche dal punto di vista igenico-sanitario e dell’impianto idrotermosanitario ed elettrico. “Lavori attesi – conclude Cosci – che migliorano enormemente la fruibilità degli spogliatoi. Il sogno di tutti noi è quello di trovare le risorse, e per questa ragione stiamo partecipando a diversi bandi, per una riqualificazione complessiva e definitiva dell’impianto per renderlo veramente un punto di riferimento per gli sportivi di tutta la Versilia”.