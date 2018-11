Nuova Gestione per “La Bussola”: il locale versiliese passa alla Angeli Entertainment SRL

VERSILIA – È stata presentata durante una raffinata Cena di Gala la nuova gestione de La Bussola di Focette, locale fondato da Sergio Bernardini nel 1955 che si affermò grazie ad artisti nazionali e stranieri che ne fecero uno dei punti di riferimento nel panorama dello spettacolo internazionale.

La gestione della struttura è passata dalla Famiglia Guidi alla Società Angeli Entertainment SRL, composta dal noto commercialista Giuliano Angeli e dal figlio Lorenzo che durante l’evento di presentazione – che si è svolto venerdì 23 Novembre alla presenza di stampa e autorità – hanno illustrato i punti salienti del nuovo e ambizioso progetto di rilancio.

Dalla società anticipano che uno dei principali obiettivi sarà l’apertura de La Bussola all’esterno: saranno gradite proposte e idee da parte di privati, associazioni, artisti e autorità per fare in modo che il tempio della musica e della cultura torni ad essere vissuto e partecipato dalla comunità.

Il fil rouge che non si intende abbandonare è quello del doppio binario tradizione-innovazione e, proprio per questo motivo, La Bussola tornerà ad essere palcoscenico di importanti artisti di ieri e di oggi, oltre che teatro di eventi sia pubblici che privati: “stiamo valutando importanti nomi di calibro nazionale in modo da poter soddisfare sia una clientela giovane che i nostalgici dello storico locale” afferma Giuliano Angeli. Nel Consiglio di Amministrazione della Società anche Mimmo Urso proveniente da esperienze quali la direzione del Versilia Golf Club di Pietrasanta, del golf Marco Simone di proprietà della stilista Laura Biagiotti e dirigente della società Alcorinvest di Milano che fra le sue attività vanta anche il settore della ristorazione, segmento su cui la nuova gestione della Bussola ha intenzione di puntare molto.

La struttura, dotata di sala da ballo, ristorante e stabilimento balneare, sarà attiva tutto l’anno, intensificando le aperture nel periodo estivo e proponendo sinergie e collaborazioni con i principali attori del territorio.

Emanazione della Bussola rimarrà il Bussolotto, simbolo degli anni Sessanta dalla cui terrazza è possibile sempre affacciarsi e ammirare la “Bussola madre”. In questa area è previsto pianobar per un pubblico più adulto e un’alta ristorazione.

Alla Cena di Gala, preceduta da un’aperitivo e intervallata dalla presentazione del nuovo progetto, hanno partecipato le amministrazione comunali del territorio capitanate da quella di Pietrasanta, che nella figura del sindaco Alberto Giovannetti ha dichiarato “saremo al fianco della Famiglia Angeli. Questo rilancio casca proprio in concomitanza con una importante operazione di rivalutazione della Marina e non faremo mancare il nostro supporto. L’amministrazione c’è”. Presenti autorità provinciali e regionali, quali la Avv. Antonella Manzione e componente del Consiglio di Stato; Il Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri Luigi Nardini oggi in congedo; personaggi che hanno contribuito a far grande la Bussola come i fotografi Colombo Francesconi e Giovanni Paoli; il “fratello” di Bernardini e imprenditore pietrasantino Bruno Bartoli, il nipote di Sergio, Marco Bernardini; rappresentanti dei Festival La Versiliana e Villa Bertelli; Presidenti di Associazioni e Club; noti imprenditori e un numeroso parterre di giornalisti.

Come ricordato durante la presentazione, la nuova era del locale casca proprio in concomitanza con un importante anniversario: i 40 anni dall’addio dalle scene dell’Immensa Mina che, proprio nel lontano 1978, si esibì per l’ultima volta su questo palcoscenico.

Ed è proprio non dimenticando le proprie radici che si guarda al futuro e alla grande Inaugurazione del 1 dicembre 2018, durante la quale il grande pubblico potrà tornare a frequentare non solo un locale, ma un simbolo che ha fatto la storia della Versilia e della musica internazionale.