Nuova Commissione Città di Lucca: ecco l’elenco completo dei 16 componenti

LUCCA – E’ arrivata in dirittura di arrivo la nuova Commissione Città di Lucca di Confcommercio che – pensata sul modello della ormai ex Commissione centro storico ed estesa anche ai quartieri della prima periferia cittadina di Arancio, Borgo Giannotti, San Concordio e Sant’Anna – è in procinto di definire, come ultimo atto prima di poter diventare operativa a tutti gli effetti, le cariche del presidente e dei vicepresidenti. Come noto, infatti, nelle ultime settimane si sono svolte numerose riunioni – peraltro molto partecipate, a conferma dell’interesse dei commercianti per questo nuovo organismo che avrà prettamente un ruolo di natura sindacale -, sia nei vari quartieri della prima periferia, che in centro storico, che hanno portato alla nomina dei 16 componenti della nascente Commissione.

Questo l’elenco completo, suddiviso in ordine alfabetico zona per zona: Charles Di Benedetto (Arancio): Pietro Di Grazia (Borgo Giannotti); Maria Barone e Luciano Landucci (Centro storico – zona est); Simona Del Ry, Daniele Martone e Ileana Nutini (Centro storico – zona nord); Walter Brondi, Isola Carrara e Alberto Venga (Centro storico – zona ovest); Giovanni Martini, Samir Sanai e Claudia Salas Lazzari (Centro storico – zona sud); Eunice Brandoni (San Concordio), Sara Guerrini e Mirko Tognetti (Sant’Anna). A breve Confcommercio convocherà una riunione che porterà i 16 componenti della Commissione a nominare il/la presidente i suoi vice.