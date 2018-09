Novità per il lago di Sibolla: nuove varianti e visite guidate per scoprire la storia della riserva

ALTOPASCIO – Il lago di Sibolla, la piccola riserva della piana lucchese, rappresenta un’area del massimo interesse per le specie vegetali, appartenenti di norma ad areali molto più settentrionali.

Il WWF parteciperà alla Conferenza dei Servizi convocata per lunedì 10 settembre dal Comune di Altopascio riguardante una variante urbanistica per l’incremento delle altezza massime su un’ area industriale in zona limitrofa alla Riserva Naturale del Lago di Sibolla.

Sarà oggetto di un intervento che vedrà particolari tutele, in quanto adiacente ad una Riserva protetta, di grande pregio, Riserva che dovrebbe essere oggetto di particolare cura e valorizzazione. La Variante proposta invece, smantella le tutele fissate nel piano comunale per limitare gli impatti e le criticità delle aree industriali più vicine alla Riserva del Sibolla, e, come stabilito nell’oggetto della Conferenza, prevede il raddoppio delle altezze dei capannoni (da 12 a 23 metri), proprio sul limitrofo comparto urbanistico di oltre 77.000 mq.!! . Non si riscontrano esperienze similari sul territorio nelle adiacenze di siti protetti. Anche Legambiente Toscana nel proprio intervento nel procedimento ha espresso il proprio sconcerto su come “in un comparto urbanistico ad altissima fragilità ambientale e paesaggistica si possa procedere al raddoppio delle altezze legali ammissibili (da 12 a 23 metri!)”. Il WWF darà il proprio contributo in Conferenza, esprimendo ovviamente ferma e motivata contrarietà, avvalendosi delle salvaguardie che lo stesso strumento urbanistico comunale stabilisce a tutela dell’habitat del Sibolla e delle aree limitrofe.

Ma la riserva del Sibolla è tutta da scoprire e un’occasione per farlo è data dal doppio appuntamento dal titolo “Scoprire il Sibolla – Sulle tracce dei pellegrini medievali lungo la via Francigena”, organizzato dall’amministrazione comunale insieme con le associazioni Natura di Mezzo e Cavalieri del Tau, che si terrà nella riserva naturale sabato 8 settembre, a partire dalle 19, con ingresso libero. In programma visite guidate nel parco naturalistico, piccolo gioiello di biodiversità, attività nel centro visitatori e pranzo al sacco, il tutto sotto la guida di esperti ambientali e speciali accompagnatori, che per l’occasione faranno una rievocazione storica con costumi del XIII secolo.

In passato, il lago di Sibolla fu un passaggio alternativo molto importante per i pellegrini che percorrevano la via Francigena: giunti nei pressi di Altopascio infatti, i viandanti potevano scegliere se proseguire a piedi verso Ponte a Cappiano o se attraversare il lago in barca e raggiungere la Dogana di Capannone, un tragitto quest’ultimo che metteva al riparo dai malviventi che si nascondevano nei boschi della zona. L’evento di sabato metterà in luce e ricostruirà proprio questo aspetto.