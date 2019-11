Novembre ricco di iniziative per i più piccini con Pietrasanta a misura di bambino

PIETRASANTA – Laboratori, giochi, visite guidate ai musei di Pietrasanta e letture: la Fondazione Versiliana e il Comune di Pietrasanta preparano un novembre ricco di eventi creati ad hoc per il pubblico dei bambini e di tutta la famiglia. Dopo il grande successo dell’evento proposto per la Fiera di San Martino, saranno tante le iniziative in programma nel mese di novembre per il progetto “Pietrasanta a Misura di Bambino”, progetto che raccoglie iniziative sempre partecipatissime per l’intrattenimento dei più piccini.

Da segnare in agenda ci saranno infatti le letture di Nati per leggere presso la Biblioteca G. Carducci ( sabato 23 novembre), le visite guidate e giochi al museo Archeologico Bruno Antonucci con un pomeriggio dedicato alle anfore esposte al museo( domenica 24 novembre), ed il laboratorio dedicato al Natale, sempre in biblioteca, in collaborazione con l’Associazione RecuperArti per creare addobbi e decorazioni per l’albero di Natale( sabato 30 novembre). In programma anche le apprezzatissime lezioni di Yogart, tra yoga e arte per i bambini, che per tutto il mese e fino al 13 dicembre si terranno tutti i venerdì dalle 17:15.

Da annotare anche le iniziative per i bambini che si svolgeranno in seno a Sophia , festival di Filosofia e Miel Art nel fine settimana del 16 e 17 novembre con Sophia Junior, progetto didattico destinato alle scuole primarie per avvicinare i bambini alla filosofia con l’esposizione nel Chiostro dei lavori a tema realizzati dai ragazzi e con MielArt che tra il campetto della Rocca, il Giardino della Lumaca ed il Chiostro di S. Agostino che dalle 10.00 alle 20.00 vedrà il miele protagonista con le sue tantissime varietà e proporrà laboratori contadini per conoscere da vicino, e meglio, il duro ed importante lavoro delle api.

Le attività di Pietrasanta a misura di bambino, coordinate da Valentina Benassi, responsabile organizzativa del progetto, sono promosse da Fondazione Versiliana e Comune di Pietrasanta con gli Istituti culturali, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, con Cooperativa B&B service: Le attività sono tutte gratuite ad eccezione di YogArt ( Info WhatsApp: 329-2391694).