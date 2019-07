Notti d’Oriente: artigianato, wellness e spettacoli in Pineta di Ponente

VIAREGGIO – L’oriente lontano va in scena in Pineta di Ponente: da venerdì 19 a domenica 21 su viale Capponi sarà Notti d’Oriente, un evento realizzato dall’associazione Aurea Eventi, con il patrocinio del Comune di Viareggio.

Venerdì dalle 15 alle 24, sabato e domenica dalle 11 del mattino fino a mezzanotte: protagonisti artigianato, prodotti per il benessere e cura del corpo e della mente, stand di cibi tipici e street food etnici. Inoltre, in un’area appositamente allestita nei tre giorni dell’evento si susseguiranno esibizioni di arti marziali e dimostrazioni delle affascinanti tradizioni orientali, dalla vestizione del kimono, alla cerimonia del thè, alla cura dei bonsai, alle esibizioni di campane tibetane e danze indiane.

E poi performance di artisti provenienti dal mondo asiatico che riproporranno spettacoli, usi e costumi di paesi “dall’altro capo del mondo”.

«Una festa per tutti – commenta l’assessore Patrizia Lombardi – aperta ai turisti ma anche ai cittadini e alle famiglie. L’obiettivo è duplice: da un lato quello di avvicinare i visitatori alla cultura orientale e alle sue usanze nell’ottica della reciproca comprensione degli usi e costumi, dall’altro quello di accompagnare le famiglie in Pineta che, nel caldo del pomeriggio come nelle sere estive diventa palcoscenico ideale per una passeggiata in compagnia».