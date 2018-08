Notte Bianca di Lucca: ecco cosa è permesso e cosa no

LUCCA – In occasione della Notte Bianca 2018 che si svolgerà fra sabato 25 e domenica 26 agosto a seguito di una specifica richiesta della Questura, il sindaco ha emesso un’ordinanza che limita la vendita di alcol e di bevande e alimenti in contenitori rigidi.

Nel dettaglio nel centro storico cittadino e sui viali di circonvallazione sarà vietato ai titolari dei pubblici esercizi e di esercizi commerciali (sia in sede fissa che in area pubblica) e per mezzo di distributori automatici, la vendita per asporto di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi, quali metallo o vetro, dalle ore 18.00 del giorno 25 agosto alle ore 06.00 del giorno successivo (26 agosto 2018).

Nel centro storico sarà altresì vietato portare al seguito recipienti e contenitori rigidi di vetro o metallo dalle ore 21 del giorno 25 agosto alle ore 06.00 del giorno successivo (26 agosto 2018).

Nel centro storico e sui viali di circonvallazione sarà vietato ai titolari dei pubblici esercizi e di esercizi commerciali (sia in sede fissa che in area pubblica) e per mezzo di distributori automatici, la vendita di bevande aventi un contenuto alcolico anche inferiore al 21% del volume dalle ore 2.00 alle ore 06.00 di domenica 26 agosto 2018.

Infine per coordinare il lavoro dei volontari, dalle ore 17,30 fino alla fine dell’evento sarà aperto il Centro operativo comunale della Protezione civile presso il Teatro del Giglio.