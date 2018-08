Notte Bianca di Lucca: è iniziato il conto alla rovescia. Poche ore e Lucca si animerà di eventi e manifestazioni

LUCCA – La grande attesa sta per finire: ancora poche ore nel centro storico di Lucca andrà in scena la Notte Bianca, uno degli eventi più attesi dell’estate. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, è organizzata come sempre da Confcommercio in collaborazione col Comune e vede l’attiva partecipazione a vario titolo del Centro commerciale Città di Lucca e di Prefettura, Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca Del Monte di Lucca, Camera di Commercio, Banco Bpm e azienda Bei & Nannini. Tantissime le opportunità offerte dal cartellone allestito dagli organizzatori:aperture straordinarie di musei, torri e palazzi storici cittadini per visite guidate, con la grande novità di quest’anno rappresentata dall’apertura del campanile del duomo di San Martino. Alla parte storica e culturale, si affiancherà il tradizionale e ricco programma di manifestazioni, con eventi sparsi all’interno di tutto il centro storico, di pari passo con l’apertura dei negozi. Evento di punta di questa Notte Bianca 2018 sarà quello alle 24 in piazza San Martino, dove è in programma “Percorrendo l’Aureli… a”, spettacolo di cabaret di Emanuela Aureli, nota imitatrice e attrice ternana che regalerà risate al pubblico riproponendo alcuni dei suoi cavalli di battaglia sotto forma di imitazioni di uomini e donne celebri nel mondo dello spettacolo. Fra gli altri eventi degni di nota, nel corso della serata, l’area dedicati ai bambini sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, i “Giochi di una volta” in piazza San Michele e i “Moruga drum”, street band di percussionisti che si esibirà in forma itinerante lungo strade e piazze del centro. Occhio di riguardo anche per la musica, con speciali spazi riservati alle arie pucciniane in piazza San Francesco, a cura di Fondazione Puccini e Teatro del Giglio. Per il resto, spazio a danza e ai tanti deejay set sparsi nei locali del centro dove si potrà ballare fino alle 2 di mattina. E ancora: sempre in piazza San Francesco a partire dalle 18,30 brindisi di apertura con i commercianti della zona e la presenza di artisti di strada; in piazza San Giusto dalle 19 in poi Mercato di Lucca di arti e mestieri; dalle 20 in poi al Generale Lee spazio alla “Magic night”, degustazione della bevanda OriOra e giochi di carte con sorpresa; alle 21,30 a Villa Bottini cinema all’aperto con la proiezione del film “Lazzaro felice”; alla stessa ora, nei sotterranei del baluardo di San Pietro visite guidate con apparizioni a sorpresa dei “fantasmi” lucchesi. Per conoscere il programma completo della Notte Bianca è possibile scaricare la brochure ufficiale della manifestazione dai siti www.confcommerciolums.it o www.comune.lucca.it. Sempre sul sito dell’associazione sono presenti inoltre tutti gli approfondimenti riguardanti sia l’apertura dei musei che le visite guidate che i vari spettacoli previsti nel corso della serata.