Notte Bianca di Lucca: a giro tra musei e monumenti. Ecco cosa c’è da vedere

LUCCA – Musei, torri e palazzi aperti in via eccezionale, in occasione della settima edizione della Notte Bianca: questo uno dei tanti ingredienti del ricco programma dell’evento, in programma sabato 25 agosto a Lucca. Ecco il dettaglio del cartellone, da leggere con attenzione visto che orari e modalità di accesso variano di caso in caso: Museo Casa Puccini, apertura dalle 21 alle 23 a ingresso gratuito, con visite guidate a prenotazione obbligatoria (visite@nullpuccinimuseum.it; 0583/1900379); Museo della Liberazione, ingresso gratuito a partire dalle 19; Museo della Zecca, ingresso gratuito con visite guidate dalle 19 alle 23,30; Palazzo Pfanner, apertura dalle 21 alle 24 della residenza e del giardino; biglietto di ingresso al costo di 3 euro, under 12 e disabili con accompagnatore ingresso gratuito; Domus Romana, apertura dalle 21 alle 24, visita guidata con proiezione di film; biglietto di ingresso al costo di 3 euro, con degustazioni di prodotti di origine romana; Torre Guinigi e Torre delle Ore, apertura dalle 19 alle 23,30 a ingresso gratuito; Fondazione Ragghianti – complesso di San Micheletto, dalle 21 alle 23,30 apertura a ingresso gratuito della mostra “Per sogni e per chimere. Puccini e le arti visive”; dalle 21,30 alle 23,30 visite guidate con prenotazione obbligatoria (mostra@nullfondazioneragghianti.it; 0583/467205); Musei di Palazzo Ducale, apertura dalle 21 alle 23 dei Musei del Risorgimento e Paolo Crespi – per la storia dell’emigrazione italiana, con visite guidate gratuite e animazione per bambini; Casa del Boia, visite guidate con prenotazione obbligatoria dalle 21 alle 22, biglietto d’ingresso al costo di 2 euro (info@nullviafrancigenaentrypoint.eu; 0583/496554); Liceo classico Machiavelli, apertura straordinaria dalle 21 alle 24 del gabinetto di storia naturale, ingresso gratuito. Grande novità di quest’anno, l’apertura straordinaria del campanile del duomo di San Martino, dalle 19 alle 23 con ingresso gratuito. Per scaricare la brochure col programma completo della Notte Bianca è possibile consultare i siti www.confcommerciolums.it o www.comune.lucca.it.