Notte Bianca: Confcommercio annuncia la deroga per le emissioni acustiche

LUCCA – Con provvedimento a firma del dirigente del settore “Ambiente e sistemi informativi” Graziano Angeli il Comune di Lucca ha rilasciato l’autorizzazione in deroga per le emissioni acustiche richiesta da Confcommercio per la Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 25 agosto. Per gli eventi in ambiente esterno non potranno essere superati i limiti di 80 db (A) Leg, nella fascia compresa fra le 18,30 e le 24, e di 75 db (A) Leq dalle 24 alle 2 del mattino. Per gli eventi in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso i limiti massimi di emissioni acustiche saranno invece di 65 db (A) Leq dalle 18,30 alle 24 e di 60 db (A) Leq dalle 24 alle 2. La deroga – precisa il dirigente – si intende concessa dalle 18,30 del sabato alle 2 del mattino della domenica. Per tutti gli operatori interessati, la delibera completa è pubblicata sul sito www.confcommerciolums.it, contenente i nomi di tutti gli spettacoli e dei locali che rientrano nella richiesta di deroga presentata dall’associazione di Palazzo Sani. Va da sé che i nomi dei locali non contenuti nella autorizzazione rilasciata dal Comune non potranno usufruire della deroga.