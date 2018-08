Notte Bianca al Tonfano: il carillon vivente più famoso del mondo in via Versilia

PIETRASANTA – Il carillon vivente più famoso del mondo protagonista della Notte Bianca di Tonfano. Tutto pronto per la festa del litorale di Marina di Pietrasanta in agenda giovedì 23 agosto, dalle ore 21 con musica, dj set, animazione e spettacoli danzanti, esibizioni live e negozi aperti fino a tarda notte. Un appuntamento dedicato a famiglie, turisti e residenti. Organizzato dal Comune di Pietrasanta e da Marina Eventi, la Notte Bianca è pronta a coinvolgere tutto il centro di Tonfano da via Versilia, dove è atteso lo show dello magico spettacolo itinerante del carillon vivente al Pontile passando per Piazza XXIV Maggio e Piazza Amadei. Sono questi i punti caldi della grande festa che mette insieme musica, sport, spettacolo, esibizioni per una lunga serata all’insegna dell’intrattenimento, della convivialità e del divertimento.