Nonostante il maltempo, scoperta la targa che ricorda Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini in via Nazionale

LUCCA – Il maltempo non ha fermato la cerimonia ufficiale di scopertura della targa in via Nazionale, nel luogo dove i due operai della ditta Morelli, Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini proprio un anno fa persero la vita.

La giornata è iniziata con un convegno alla Camera di Commercio sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: un argomento sensibile, legato all’incidente di Lucca, ma non solo a quello. Purtroppo ogni settimana in tutta Italia si contano le ‘morti bianche’. Ecco, quindi, che i momenti di confronto su questa importante tematica sono sempre importanti. A Lucca, oltre alla direzione territoriale dell’Inail di Lucca e Massa Carrara, si sono confrontati i tecnici dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest, del Comune di Lucca e della Camera di Commercio: tre ‘attori’ che, ognuno per le proprie competenze, hanno molto da mettere in campo nella sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ma se quella era la parte dedicata agli aspetti più tecnici del tema, importante era anche quella che si sarebbe dovuta tenere alle 12:30 e che il maltempo ha anticipato, scoprendo la targa con le sue forti folate di vento. A quel punto, il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, sotto il diluvio, ha spiegato il senso di una targa che vuole testimoniare come la città non si scorda di quanto avvenuto un anno fa in quel luogo preciso: «Il fatto stesso che, nonostante questo tempo – ha detto Tambellini – siate qua in tanti, associazioni, forze dell’ordine e tanti cittadini, significa che Lucca ricorda e ha sempre nel cuore Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini». Il suo è stato un discorso non formale e sentito, sottolineato anche dall’abbraccio alle famiglie sotto un vero e proprio nubifragio, al termine della cerimonia.

La targa è stata benedetta anche dall’arcivescovo Italo Castellani che ha sottolineato il valore anche spirituale della cerimonia, dicendo che «Il volo in cielo dei nostri due fratelli ha dato una scintilla di spiritualità in più alla festa di Santa Croce».